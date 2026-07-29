LABORAL
Cada día faltan al trabajo unos 9.000 leridanos por una incapacidad temporal
Pese a ello, un estudio refleja que es el territorio catalán con menor tasa de ausencias
La incapacidad temporal sigue ganando peso en el mercado laboral. En 2024, una media de 207.000 catalanes se ausentaron cada día de su puesto de trabajo por una baja médica, equivalente a 22 jornadas laborales perdidas por empleado en el año. Así se desprende de la ficha elaborada por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que analiza la evolución de la incapacidad temporal a partir de la totalidad de los procesos registrados por la Seguridad Social. En el caso de la provincia de Lleida y a tenor de los datos reflejados en el informe, son unos 9.000 los trabajadores que no van a su empresa cada día. En Catalunya se pierden el 6,14% de las jornadas de trabajo potenciales, con la provincia de Barcelona a la cabeza (6,31%), mientras que Lleida es la que tiene la menor tasa (5,22%). Tarragona (6%) y Girona (5,48%), también se sitúan por debajo de la media.
La repetición concentra más de la mitad de las jornadas perdidas. El 22,3% de las personas trabajadoras tuvo dos o más procesos con jornadas perdidas dentro de un periodo de doce meses. Este grupo concentró el 78,3% de los procesos y el 71,3% de las jornadas perdidas. Barcelona presenta el mayor peso provincial de la repetición, con el 72,3% de los días de baja, mientras que Lleida vuelve a situarse a la cola, con 66,5%. Estos casos representan el 67,5% en Girona y el 68,8% en Tarragona.
El informe estima en 18.000 millones el coste de las bajas en Catalunya. Más de 750 corresponderían a Lleida.