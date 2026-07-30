CaixaBank gana 3.203 millones hasta junio, un 8,5% más que el año pasado

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CaixaBank cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 3.203 millones de euros, un 8,5% más que en el mismo periodo del año pasado, según informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Explicó que la mejora de los resultados se debe al “fuerte dinamismo de la actividad comercial” y que, entre enero y junio, ha mantenido un intenso ritmo de crecimiento del negocio, captación de clientes y nóminas, y una mejora sostenida en cuotas de mercado. El banco ha explicado que alcanzó los 20,9 millones de clientes en España y Portugal, y que en junio contaba con 6,4 millones de nóminas domiciliadas en España, 210.000 más.

Oficinas y empleo estable

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, descarta que la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en el día a día del banco comporte despidos o cierres de oficinas. Así lo afirmó al presentar los resultados a la prensa y dijo que el banco está incrementando su plantilla. Explicó que ha incorporado una gran cantidad de perfiles tecnológicos. Además, insistió en que las sucursales no pasarán a ser irrelevantes en el futuro y añadió que la IA les permitirá “ser más eficientes, dar mejores servicios y que los clientes estén más satisfechos”.