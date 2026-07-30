Producir pienso es 20 euros más caro por tonelada con el conflicto de Irán

Para el sector del porcino supondría agravar los números encarnados que sufre por la crisis de la peste. Archivo

Los problemas para el sector ganadero se han multiplicado desde el inicio de la guerra en Irán. Por una parte, tiene que lindar el incremento del coste energético, con un petróleo que se dispara en función de los niveles de tensión con Washington (ved más información en la página 26). Además, el tipo de cambio euro-dólar penaliza las importaciones.

Fuentes del sector apuntan que desde el inicio de la guerra de Irán, la subida del coste de producción del pienso se sitúa en unos 20 euros por tonelada. Todo con el temor que las hostilidades en el estrecho de Ormuz pueda consolidar otra subida de 20 o incluso 25 euros por tonelada en este segundo semestre del año.

Para el sector del porcino supondría agravar los números encarnados que sufre por la crisis de la peste y para el pollo podría representar 9 céntimos por kilo, una cifra que puede parecer pequeña pero que en realidad es muy elevada en un sector donde los márgenes son ajustados.