Carburantes y luz elevan la inflación al 3,5%, máximo desde el año 2024

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Los precios aumentaron en España un 3,5% en julio con respecto al mismo mes de 2025, un dato tres décimas superior al de junio (3,2%) debido al encarecimiento de los carburantes de automoción y la electricidad, que eleva la inflación a su nivel más alto desde mayo de 2024. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) y el 13 de agosto ofrecerá el definitivo.

El plan de respuesta al conflicto bélico en Oriente Medio eliminó desde el 1 de julio la rebaja del IVA de los carburantes que había estado en vigor desde marzo, con lo que volvió al tipo general del 21%. El impuesto especial de hidrocarburos se vio rebajado en 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos por litro en agosto y 5 céntimos por litro en septiembre, cuando el descuento vigente hasta junio equivalía a 14,49 céntimos por litro de gasolina de 98 octanos y 4,9 céntimos por litro de gasóleo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó que sigue el contexto internacional “complejo”, marcado por la guerra en Irán, “cuya presión sobre los carburantes ha hecho que la inflación” se eleve, pese a que siguen en vigor los descuentos en gasolineras. Según el ministerio, el plan de respuesta al impacto de la guerra en Irán ha permitido reducir la inflación en una media de un punto porcentual en los últimos meses, más del 60% de la subida de precios derivada del impacto del conflicto.

Operación salida

Por otra parte, el precio de los carburantes encadena esta semana su cuarta subida consecutiva y acumula ya un encarecimiento de más del 15%, tras decaer la rebaja del IVA al 10% a principios de este mes, lo que ha llevado a la gasolina y el diésel a registrar sus precios más caros para una operación salida de vacaciones de agosto desde 2023. Agosto es uno de los periodos del año donde más desplazamientos de vehículos se registra, con un total de 54,5 millones de largo recorrido previstos para todo el mes.

En concreto, el precio medio del litro de gasolina, se ha incrementado esta semana casi un 4% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,644 euros, consolidándose así en máximos desde la semana del 23 de marzo.

Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado en los 1,722 euros, tras encarecerse un 6,16% con respecto a la semana pasada, y se sitúa en niveles de principios de mayo, según los datos hechos públicos por el Boletín Petrolero de la Unión Europea.

La subida de los carburantes de estas últimas semanas se produce a rebufo de la volatilidad en los precios del petróleo ante la inestabilidad por el conflicto en Oriente Medio.

Los precios de los alimentos de la cesta de la compra han subido un 0,5% en julio, lo que sitúa el coste de los productos básicos muy cerca del máximo alcanzado el pasado mes de abril, según informa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La asociación de consumidores indica que la retirada de las ayudas a los carburantes y la electricidad, junto con la prolongación de la guerra de Irán repercuten en una nueva subida de los precios, especialmente de los alimentos frescos y los productos de droguería, según el estudio en el que recogen la evolución de los precios de 100 alimentos frescos y en conserva, junto con los productos de droguería e higiene más comunes en ocho cadenas (Alcampo, Ahorramas, Carrefour, Día, Mas, Lidl, Mercadona y Supermercados El Corte Inglés).

De esta forma, las partidas que más han subido de precio en julio son el pescado (2,75%), los productos de droguería e higiene (1,73%), las frutas y verduras (1,18%), las bebidas (0,65%), y, en menor medida, los lácteos (0,42%) y la carne y charcutería (0,24%), mientras que la única partida que ha bajado de precio es la de los alimentos de despensa (-0,70%), que agrupa alimentos envasados, no perecederos y básicos de larga duración.

En un contexto en el que el IPC acumula ya una subida general del 23,9% en los últimos cinco años y de alrededor del 36% en los alimentos para el mismo periodo, la OCU ha insistido al Gobierno que reduzca el IVA en los alimentos básicos del 4% al 0%. Considera además que la reducción del IVA debería incluir a la carne y el pescado, una partida difícil o muy difícil de afrontar para hasta un 40% de las familias, según cálculos de la OCU.