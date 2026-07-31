Concentración de UGT Fica en Lleida para exigir la celebración de un congreso

Afiliados y delegados de UGT FICA Lleida se han concentrado frente a la sede del sindicato en la Rambla de Ferran para reclamar la celebración de un congreso que les permita elegir a una nueva ejecutiva provincial.

Denuncian que la federación territorial lleva más de un año bajo control de una comisión gestora dirigida desde Barcelona, tras la salida de la última ejecutiva. Esta figura, afirman, está contemplada en los Estatutos como excepcional y transitoria.

El último secretario general de la federación, Xavi Perelló, lamentó que está situación está perjudicando al trabajo llevado a cabo durante todos estos años. “Si hemos conseguido ser la primera fuerza sindical en Lleida es gracias al esfuerzo que se ha hecho desde el territorio”. En este sentido, aseguró que en la gestora, por ejemplo, no hay representación de la industria agroalimentarias, de gran peso en la provincia.

La secretaria general de UGT FICA Catalunya, Antonia Fuentes, afirmó en declaraciones a este diario que el congreso se celebrará cuando se “den las circunstancias adecuadas” y que la comisión gestora cumple con las normas y el reglamento de la federación y con los estatutos de los órganos superiores vigentes, incluidos los tiempos de prolongación de la misma