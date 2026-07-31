BANCA
El BBVA gana 6.051 millones hasta junio, tras crecer un 11 por ciento
El BBVA obtuvo un beneficio de 6.051 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 11,1% más que en el mismo periodo del año anterior, y ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 2.000 millones de euros. Según informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el crecimiento del beneficio se ha visto impulsado por el buen comportamiento de los ingresos recurrentes y favorecido por el incremento de la actividad crediticia, con un incremento de los créditos a empresas del 13% y del 7% a particulares. Por áreas de negocio, en España el beneficio atribuido alcanzó los 2.172 millones de euros en el semestre, un 2,3% más interanual; en México los 2.979 millones de euros, un 8,2% más; en Turquía a 532 millones, un 29,1% más a tipos constantes; en América del Sur a 556 millones (un 33,6% en euros corrientes) y el resto de negocios 508 millones (60% más). El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, defendió que la profunda reorganización de la cúpula directiva anunciada responde a un relevo generacional con el que la entidad busca afrontar la transformación que, a su juicio, provocará la Inteligencia Artificial en la banca los próximos años.