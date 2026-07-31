El BBVA gana 6.051 millones hasta junio, tras crecer un 11 por ciento

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El BBVA obtuvo un beneficio de 6.051 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 11,1% más que en el mismo periodo del año anterior, y ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 2.000 millones de euros. Según informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el crecimiento del beneficio se ha visto impulsado por el buen comportamiento de los ingresos recurrentes y favorecido por el incremento de la actividad crediticia, con un incremento de los créditos a empresas del 13% y del 7% a particulares. Por áreas de negocio, en España el beneficio atribuido alcanzó los 2.172 millones de euros en el semestre, un 2,3% más interanual; en México los 2.979 millones de euros, un 8,2% más; en Turquía a 532 millones, un 29,1% más a tipos constantes; en América del Sur a 556 millones (un 33,6% en euros corrientes) y el resto de negocios 508 millones (60% más). El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, defendió que la profunda reorganización de la cúpula directiva anunciada responde a un relevo generacional con el que la entidad busca afrontar la transformación que, a su juicio, provocará la Inteligencia Artificial en la banca los próximos años.