CaixaBank concede préstamos por valor de 195,3 millones a Lleida hasta junio

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CaixaBank ha aprobado la adjudicación de 195,33 millones de euros en nuevas operaciones de financiación a clientes particulares en la provincia de Lleida durante la primera mitad de este 2026. Esta cifra supone un incremento del 5,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior y se ha destinado, principalmente, a la adquisición de viviendas y a créditos de consumo. El grueso de la financiación se concentró en el sector inmobiliario, donde la entidad concedió préstamos hipotecarios por un valor superior a los 117 millones de euros. Este dato representa un notable crecimiento de lo 11,5% con respecto al primer semestre del año pasado. Por su parte, el crédito destinado al consumo también registró una evolución al alza.

Los particulares de la demarcación recibieron 70,65 millones de euros para esta finalidad, lo cual equivale a un aumento del 1,8%. Los 7,08 millones de euros restantes se asignaron a otras tipologías de préstamos. El director territorial de CaixaBank en Cataluña, Josep Maria Gonzàlez, destacó la solidez de la economía local al señalar que “estos datos confirman que el consumo en la demarcación de Lleida continúa a un buen ritmo”. Asimismo, Gonzàlez expresó su confianza que la mejora del mercado laboral y el optimismo de que los consumidores sigan actuando como motores económicos durante los próximos años, reafirmando el compromiso del banco de “mantenerse cerca de sus clientes”. La entidad cuenta con un fuerte arraigo local en Lleida, territorio donde dispone de una red de 80 oficinas para dar servicio a sus clientes.