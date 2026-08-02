Nuevo establecimiento de la cadena Plusfresc en la capital del Segrià

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La cadena leridana Plusfrec incorporará un nuevo punto de venta en la capital del Segrià. En concreto está preparando una nueva ubicación en el carrer Olivera de Lleida, en el barrio de Ciutat Jardí. El supermercado se ubicará en la nave que hasta hace unos meses era un establecimiento Aldi, que ha optado por el cierre y potenciar su última apertura, entre las avenidas Rovira Roure, Onze de Setembre y la calle Eugeni d’Ors.