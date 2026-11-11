AGRICULTURA
Catalunya pide al ministerio quedar exenta de la retirada de aceite
La conselleria, junto con el sector, presentará por carta su demanda de suspenderla hasta acabar el año. Sin sobreproducción local que justifique la medida
La conselleria de Agricultura y el sector del aceite de oliva reclamarán al ministerio quedar al margen, al menos hasta el 31 de diciembre, de la obligación de retirar del mercado el 12% de la producción. Así lo acordaron en la reunión de la Mesa del Aceite celebrada ayer, en la que el departamento que dirige Òscar Ordeig planteó al sector elaborar y firmar una carta conjunta dirigida al ministerio que encabeza Luis Planas. La conselleria destaca que en Catalunya no hay una previsión de sobreproducción que justifique aplicar la obligación en las mismas condiciones que al conjunto del mercado estatal. Una aplicación uniforme podría generar efectos desproporcionados sobre las almazaras catalanas, especialmente con respecto a la capacidad de almacenaje, los costes de gestión y el cumplimiento de los compromisos comerciales, sin contribuir necesariamente de manera significativa a la estabilización del mercado, explicó.
Por este motivo, la conselleria defiende que las medidas de regulación tengan en cuenta las circunstancias productivas y comerciales de cada territorio. Pedirá que, en la revisión prevista a finales de año se valore si hay que mantener, modificar o exceptuar la aplicación de la obligación en Catalunya, de acuerdo con las estimaciones actualizadas de producción y la evolución del mercado.