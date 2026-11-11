Catalunya pide al ministerio quedar exenta de la retirada de aceite

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La conselleria de Agricultura y el sector del aceite de oliva reclamarán al ministerio quedar al margen, al menos hasta el 31 de diciembre, de la obligación de retirar del mercado el 12% de la producción. Así lo acordaron en la reunión de la Mesa del Aceite celebrada ayer, en la que el departamento que dirige Òscar Ordeig planteó al sector elaborar y firmar una carta conjunta dirigida al ministerio que encabeza Luis Planas. La conselleria destaca que en Catalunya no hay una previsión de sobreproducción que justifique aplicar la obligación en las mismas condiciones que al conjunto del mercado estatal. Una aplicación uniforme podría generar efectos desproporcionados sobre las almazaras catalanas, especialmente con respecto a la capacidad de almacenaje, los costes de gestión y el cumplimiento de los compromisos comerciales, sin contribuir necesariamente de manera significativa a la estabilización del mercado, explicó.

Por este motivo, la conselleria defiende que las medidas de regulación tengan en cuenta las circunstancias productivas y comerciales de cada territorio. Pedirá que, en la revisión prevista a finales de año se valore si hay que mantener, modificar o exceptuar la aplicación de la obligación en Catalunya, de acuerdo con las estimaciones actualizadas de producción y la evolución del mercado.

UP levanta los encierros tras acercar posturas con Agricultura Los payeses que se encerraron en las sedes de la conselleria de Agricultura en Tarragona y Figueres levantaron ayer su protesta tras llegar a acuerdos “firmes” con el departamento. Según Raquel Serrat, coordinadora nacional de Unió de Pagesos, salieron “satisfechos” de la reunión bilateral con el conseller, Òscar Ordeig, porque se ha llegado a acuerdos, incluso en lo que más discrepaban. “También hemos logrado un acuerdo para que haya una ayuda lineal para todos los payeses profesionales de Catalunya”, aseguró la líder sindical.