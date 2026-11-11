Desconvocada la huelga en el sector cárnico tras lograrse un preacuerdo para el nuevo convenio

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Las organizaciones empresariales ANICE y FECIC y los sindicatos CCOO y UGT han informado a las empresas y a los trabajadores del sector de industrias cárnicas de reuniones y conversaciones que han permitido avanzar de manera "significativa" en la búsqueda de una solución acordada al actual conflicto y que han culminado con la desconvocatoria de la huelga los días 12 y 13 de noviembre.

El desarrollo de estos contactos ha permitido a las cuatro organizaciones anticipar un escenario favorable para la firma de un preacuerdo que se rubricará mañana, 12 de noviembre.

CCOO, UGT, ANICE y FECIC han valorado el esfuerzo de diálogo realizado por todas las representaciones y comparten la voluntad de alcanzar una solución que atienda a las personas trabajadoras y a las empresas y que contribuya a ofrecer un marco de estabilidad para el sector.

La desconvocatoria de la huelga prevista los días 12 y 13 de noviembre y el emplazamiento a una inmediata reunión de la comisión negociadora permitirá cerrar definitivamente el acuerdo de firma del nuevo Convenio Colectivo Nacional de Industrias Cárnicas para el período 2026-2029, según han informado las organizaciones empresariales.