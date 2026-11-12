Seguimiento casi nulo en los comercios, que bajaron las persianas durante las protestas

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La gran mayoría de las tiendas y bares de Lleida abrieron con normalidad ayer por la mañana y en las principales arterias comerciales hubo un flujo constante de clientes, aunque algo menor que el de un miércoles normal. No obstante, las dos columnas de piquetes que recorrieron el Eix Comercial a partir de las 11.00 horas generaron momentos de tensión con algún comerciante, y casi todos decidieron bajar las persianas al paso de los manifestantes. De hecho, agentes de los Mossos d'Esquadra les instaban a ello segundos antes de la llegada de los piquetes. En muchos bares también recogieron las terrazas.

La primera columna, formada por miembros de CCOO y UGT, hizo paradas en varios establecimientos. En algunos se situaron junto a la puerta clamando consignas a favor de la huelga hasta que bajaron las persianas, y en algún caso la bajaron ellos mismos. Pegaron carteles y se enfrentaron con algún comerciante que se negó a cerrar, pero la manifestación transcurrió sin mayores incidentes. Minutos después, cientos de personas con pancartas de CNT, Coshac o CGT formaron una segunda columna e irrumpieron dentro de algunos comercios. También rompieron un escaparate del Caixabank de la plaza de la Sal (ver desglose).

La presidenta de los comerciantes del Eix, Montse Eritja, explicó que todas las tiendas asociadas abrieron a excepción de la librería Caselles. Otras franquicias tampoco abrieron, como Cortefiel. Desde la Zona Alta indicaron que todas las tiendas abrieron por la mañana y muchas cerraron durante la manifestación de la tarde. El presidente de Pimec Começ Lleida, Manel Llaràs, señaló que en los barrios hubo “total normalidad”, pero menos clientes.

En Tàrrega hubo una participación desigual en la huelga por parte del sector comercial, informa L. Pedrós. Alrededor del 40% permanecieron cerrados durante la mañana. Además, en el momento en que la manifestación pasó por las calles comerciales, muchos comercios bajaron las persianas como gesto de apoyo a los manifestantes.