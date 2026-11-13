Un robot permite combatir hongos sin fitosanitarios

La digitalización y la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) siguen abriéndose camino en el campo para avanzar hacia modelos de producción más sostenibles y reducir la dependencia de los productos fitosanitarios. Un ejemplo de estos avances es un robot autónomo que utiliza luz ultravioleta para combatir las enfermedades fúngicas en los cultivos hortícolas sin necesidad de recurrir a la aplicación de tratamientos químicos. Esta solución, desarrollada por la empresa Agrikola.AI fue presentada ayer en un nuevo desayuno del ciclo Breakfast4Inno que organiza Agrotecnio, el Parc Agrobiotech y la Diputación de Lleida. La solución combina el robot Wagus UVC, que lleva a cabo el tratamiento en el campo, junto a Nimbus, una plataforma en la nube desde donde se planifica y se supervisa el tratamiento.

El dispositivo emplea lámparas de luz ultravioleta de tipo C, cuya radiación actúa sobre las esporas de los hongos e inhibe su proliferación. “Es una tecnología muy disruptiva porque no solamente permite no emplear productos químicos, sino que tampoco deja residuos en el cultivo ni en el suelo”, explicó Joan Pinyot, técnico de investigación de la UdL. La capacidad de este robot se ha testado en cultivos de lechugas y cebollas en Gimenells, el Delta del Llobregat y el Maresme en el marco del programa AgrifoodTEF, un programa financiado por la Comisión Europea y el ministerio de Agricultura para facilitar a las empresas agroalimentarias el acceso a infraestructuras y servicios para probar soluciones innovadoras en entornos reales. Los ensayos han demostrado que tiene una eficacia un 25% superior a la de los tratamientos fungicidas ecológicos. Asimismo, apuntan que representa un ahorro en torno al 70% respecto al tratamiento tradicional.