El absentismo, a debate en El Palau d’Anglesola

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La Trobada Empresarial de El Palau d'Anglesola ha celebrado su tercera edición con un programa centrado en el absentismo laboral y la gestión de los recursos humanos, algunas de las cuestiones que más preocupan al tejido empresarial leridano, catalán y estatal. Bajo el título Com afrontem l’absentisme laboral, empresarios y autónomos del territorio abordaron cómo este fenómeno afecta a la organización del trabajo, a la productividad y al funcionamiento cotidiano de las empresas y compartieron sus experiencias sobre el asunto.

La jornada se llevó a cabo en las instalaciones de Maser, en el polígono industrial del municipio, e incluyó una visita a esta empresa, siguiendo la fórmula de las ediciones anteriores, combinando el conocimiento directo de las compañías locales con sesiones sobre temas de actualidad. La Trobada Empresarial es una iniciativa impulsada por el ayuntamiento de El Palau d’Anglesola y Agrupem –la Agrupació Empresarial del Pla d’Urgell–, con el objetivo de fomentar la relación entre empresas y profesionales autónomos de la zona. El proyecto se inició en 2024 y ya ha visitado las instalaciones de Sistemes Electrònics Progrés y de Central Agro-Llobera.