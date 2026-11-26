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Pablo Hernández de Cos será el próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE) al imponerse al otro candidato a la presidencia, el neerlandés Klaas Knot. Así, el economista español sustituirá al actual líder de la entidad, Christine Lagarde, después de que deje el cargo el 7 de febrero próximo. Los líderes de la UE han acordado a falta de trámites formales nombrar al actual director general del Banco de Pagos Internacionales. De esta manera, De Cos será el primer español en dirigir el organismo fundado en 1998. Según un alto funcionario de la UE, el Consejo Europeo empezará las consultas con el Parlamento Europeo y el Consejo de Gobierno del BCE este mismo jueves antes de ratificar el nombramiento del economista a la cumbre de mediados de diciembre.

El mandato de De Cos empezará una vez la actual dirigente francesa deje el cargo y se alargará ocho años no prorrogables, hasta 2035. Sin embargo, no es la primera vez que De Cos pisará la sede del BCE en Frankfurt (Alemania), ya que en el pasado ha participado en decenas de reuniones del Consejo de Gobierno de la entidad como gobernador del Banco de España, entre el 2018 y en el 2024.