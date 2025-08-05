Marc Torres valoró ayer como “positivo para el club y para la ciudad” el acuerdo alcanzado la semana pasada con el Atlètic Lleida para compartir el uso del Camp d’Esports. Aunque reconoció que “no se trata del escenario ideal” ni de un convenio que el Lleida CF "hubiera firmado hace un año", defendió que, dadas las circunstancias actuales, “el pacto es beneficioso” y fue consultado con el Consell Social.

Torres quiso dejar claro que el Camp d’Esports “es y seguirá siendo la casa del Lleida CF” y que el uso puntual del estadio por parte de otros equipos no supone una renuncia ni implica una pérdida de derechos. “Compartir no significa ceder lo que es nuestro”, afirmó.

En cualquier caso, descartó una colaboración más profunda con el Atlètic Lleida a corto plazo, alegando que “las heridas todavía son profundas”. “Ellos tienen una visión más empresarial; nosotros vemos el fútbol como un sentimiento, y eso no siempre se ha respetado. Les ha faltado sensibilidad con nuestra afición”.

Además, descartó sacar un carnet conjunto con los otros dos inquilinos del Camp d’Esports, aunque destacó que “nos gustaría hacerlo en un futuro con el AEM, pero por nuestra situación concursal es mejor dejar muy claro cuáles son nuestros ingresos”.