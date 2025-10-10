SEGRE

Ya hay fecha para el Atlètic Lleida-Espanyol de Copa del Rey: se disputará el 30 de octubre a las 21:00

La RFEF ha confirmado la fecha del duelo, que medirá al Atlètic Lleida y el Español en el Campo de Deportes

Ja hi ha data per l'Atlètic Lleida - Espanyol.

El Atlètic Lleida y el Español se enfrentarán el jueves 30 de octubre a las 9 de la noche en la primera fase de KO de la Copa del Rey de este año. El equipo leridano se clasificó después de ganar el pasado 1 de octubre al Ejea, en el partido que le valía jugar contra un equipo de primera división a la primera ronda de Copa.

El Atlètic Lleida será de los últimos al jugar, ya que el resto de la ronda clasificatoria se jugará los días 28, 29 y 30 de octubre. En total, participarán 112 equipos de todo el Estado (habrá 56 partidos), aunque el Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club están exentos de jugarla porque jugarán la Supercopa de España.

El resto de horarios son los siguientes:

-Martes 28 de octubre.

CE Constància - Girona FC 19.00.

Ourense CF - Real Oviedo 19.00.

CD Atlético Tordesillas - Burgos CF 19.30.

SD Logroñés - Real Racing Club de Santander 19.30.

UP Langreo - RC Ferrol 19.30.

UCAM de Murcia CF - Cádiz CF 19.30.

UD Maracena - Valencia CF 20.00.

CF Inter de Valdemoro - Getafe CF 20.00.

CD Roda - Granada CF 20.00.

CD Tropezón - CyD Leonesa 20.00.

CD Guadalajara - CP Cacereño 20.00.

CF Rayo Majadahonda - CF Talavera de la Reina 20.00.

US San Fernando - Albacete Balompié 20.00.

Utebo FC - SD Huesca 20.30.

RSD Alcalá - CD Tenerife 20.30.

CD Toledo - Sevilla FC 21.00.

SD Negreira - Real Sociedad 21.00.

CD Extremadura - UD Las Palmas 21.00.

-Miércoles 29.

UD Poblense - CE Sabadell FC 18.00.

UD Los Garres - Elche CF 19.00.

CD Sant Jordi - CA Osasuna 19.00.

UD Mutilvera - Real Zaragoza 19.00.

CD Ebro - SD Tarazona 19.00.

FC La Unión Atlético - AD Ceuta FC 19.30.

Atlético Astorga FC - CD Mirandés 20.00.

Torrent CF - Juventud de Torremolinos CF 20.00.

Atlètic Sant Just FC - RCD Mallorca 20.00.

CF Lorca Deportiva - UD Almería 20.00.

Náxara CD - SD Eibar 20.00.

Caudal Deportivo - Real Sporting de Gijón 20.00.

CD Cieza - Córdoba CF 20.00.

CDA Navalcarnero - AD Mérida 20.00.

CD Numancia de Soria - Arenas Club 20.00.

UE Sant Andreu - CD Teruel 20.00.

CD Azuaga - CD Leganés 20.00.

Club Portugalete - Real Valladolid CF 20.00.

Puente Genil FC - FC Cartagena 20.30.

UD Ourense - Pontevedra CF 20.30.

Reus FC Reddis - CE Europa 20.30.

CD Ciudad de Lucena - Villarreal CF 21.00.

CD Yuncos - Rayo Vallecano 21.00.

Real Jaén CF - CD Eldense 21.00.

CD Quintanar del Rey - UD Ibiza 21.00.

-Jueves 30

Orihuela CF - Levante UD 19.00.

Puerto de Vega CF - RC Celta 19.00.

CD Valle de Egües - FC Andorra 19.30.

Getxo CD - Deportivo Alavés 20.00.

Real Ávila CF - Real Avilés Industrial CF 20.00.

CD Atlético Baleares - Gimnàstic de Tarragona 20.00.

UD Logroñés - SD Ponferradina 20.00.

Club Atlético Antoniano - CD Castellón 20.00.

CD Estepona Fútbol Senior - Málaga CF 21.00.

Atlético Palma del Río CF - Real Betis 21.00.

UD Sámano - RC Deportivo 21.00.

Real Murcia CF - Antequera CF 21.00.

