El Barça volverá a jugar al Camp Nou este sábado

El FC Barcelona volverá al Camp Nou este sábado 22 de noviembre para disputar el partido de Liga contra el Athletic Club, después de que el Ayuntamiento de Barcelona haya concedido la licencia de primera ocupación correspondiente a la fase 1b de las obras. Esta autorización permite incrementar la capacidad del estadio hasta los 45.000 asientos, hecho que ha motivado al club azulgrana a dejar atrás el Estadio Olímpico de Montjuïc, donde ha estado jugando provisionalmente. La directiva ya ha recibido la luz verde definitiva este lunes y dispone de tiempo suficiente para que la Liga apruebe el cambio de escenario y se puedan distribuir las entradas entre los socios.

El emblemático recinto ya estaba operativo desde hace semanas para acoger a 27.000 personas en la zona de tribuna y del gol sur, correspondientes a las graderías primeras y segundas. Sin embargo, el club había decidido esperar a obtener la licencia completa de la fase 1b antes de trasladarse definitivamente. Durante este periodo, el equipo ha seguido jugando a Montjuïc, donde el aforo de hasta 50.000 espectadores ofrecía más posibilidades comerciales. Sin embargo, la reapertura parcial del Camp Nou resulta ahora más beneficiosa para el club, ya que permite activar productos VIP exclusivos que no estaban disponibles en el Estadio Olímpico.

El calendario de finalización de las obras

Mientras el Barça vuelve a su casa, la constructora Limak sigue trabajando intensamente en la zona del gol norte, con la previsión de abrir esta parte después de las fiestas navideñas y ampliar así la capacidad hasta los 62.000 espectadores. Paralelamente, siguen las tareas en la tercera gradería, que se espera pueda estar operativa dentro de nueve meses, coincidiendo con el inicio de la temporada 2026-27. Con respecto a la cubierta, su construcción está prevista para el verano del 2027, y si no hay más imprevistos, el estadio estaría completamente finalizado durante el año 2028. Queda todavía pendiente definir con más precisión el futuro del nuevo Palau Azulgrana, que según los planes iniciales tendría que ocupar el espacio del antiguo Mini Estadi, actualmente reconvertido en una planta de reciclaje de materiales de construcción.