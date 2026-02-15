El Lleida CF cae contra un Manresa efectivo de cara a portería (0-2)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Lleida ha perdido por 0-2 ante el Manresa en un partido decidido en la segunda parte. Los leridanos no han conseguido superar a un rival que ha dominado la posesión durante gran parte del partido y que ha encontrado el camino del gol con dos dianas que han decantado el marcador.

La primera parte ha transcurrido con un claro dominio de la pelota para el conjunto de Bages, aunque la defensa leridana ha respondido con solidez sin sufrir excesivamente a su área. Revert ha dispuesto de la primera ocasión al minuto 6 con un chute en diagonal que se ha marchado alto, mientras que el colegiado ha mostrado varias tarjetas amarillas que han cortado el ritmo del juego. Tumani ha visto la primera amonestación en el minuto 26 por una entrada dura, y dos minutos más tarde Marc Garcia también ha sido advertido para cortar una contra. La tensión ha aumentado en el minuto 31 cuando Sempé y Bamta han sido amonestados después de una riña. El portero Satoca ha tenido que intervenir antes del descanso para parar una falta, y el equipo local se ha salvado de un autogol que ha acabado en córner.

En el minuto 57, el entrenador del Lleida ha movido el banquillo con la entrada de Pau Russo y Marc Alegre en sustitución de Tumani y Jorge Revert, mientras que el Manresa también ha hecho su primer cambio con David Momoh por Bamta. Los visitantes han empezado a intensificar su presión ofensiva con chutes de Àlex Iglesias y Aleix que no han encontrado portería.

Moha abre el marcador con un golazo

El partido se ha roto definitivamente en el minuto 64 cuando Moha ha marcado con un chute desde la frontal que ha entrado con rosca por toda la escuadra, poniendo el 0-1 en el marcador. Satoca ha respondido poco después con una buena intervención ante un chute potente de Aleix, pero el portero local no ha podido evitar que el Manresa sentenciara el duelo.

David Momoh sentencia el partido

En el minuto 71, David Momoh ha culminado una jugada dentro del área pequeña con un remate que Satoca no ha podido detener, estableciendo el 0-2 definitivo. El técnico leridano, Jordi Cortés, ha intentado reaccionar con la entrada de Luís Silva y Franco Magno en el minuto 70, y posteriormente con Jordi Puig al 76, pero los locales no han conseguido inquietar la portería rival. Pau Russo y Jordi Puig lo han intentado con chutes desde la frontal a los minutos finales, pero sin acierto. El Manresa ha gestionado la ventaja hasta el silbido final con más cambios que han permitido dar minutos a Victor, Buenavida, Marc Escudero y Marc Pont. Primera derrota del Lleida en casa después de siete partidos imbatido, el equipo seguirá en zona de descenso.