Descobreix l'art rupestre amb una experiència immersiva a les Garrigues

L'any 1908, una troballa fortuïta va sacsejar el petit municipi del Cogul, a la comarca de les Garrigues. Unes enigmàtiques pintures rupestres van ser descobertes en una balma situada just per sobre del riu Set, obrint una finestra al passat prehistòric de la regió. Batejat inicialment com a "Cova dels Moros" per l'erudit Ceferí Rocafort, aquest jaciment arqueològic ha captat l'atenció d'experts i curiosos al llarg dels anys.

Ara, més d'un segle després, la Cova dels Moros del Cogul ofereix una experiència única als visitants: la possibilitat de submergir-se en l'art rupestre mitjançant la realitat virtual immersiva. Aquesta innovadora proposta permet als usuaris explorar les pintures murals prehistòriques d'una manera totalment nova, com si es trobessin físicament dins de la cova.

L’any 1908 es descobrien, per causalitat, unes pintures murals prehistòriques als afores del Cogul, en una balma una mica per sobre del riu Set. Estudiades en un primer moment per Ceferí Rocafort, l’home va proferir una opinió precipitada sobre el seu origen, que situava al temps dels sarraïns, motiu pel qual l’indret va ser batejat com a Cova dels Moros.

A poc a poc, els especialistes, entre els quals el francès Henri Breuil, s’adonarien de la importància de la troballa, datant el conjunt de figures humanes i animals impreses a la cavitat rocosa amb pigments primitius al paleolític superior, si bé d’altres experts en rebaixarien l’antiguitat al neolític. En tot cas, un testimoni extraordinari d’art rupestre que ha merescut, amb d’altres vestigis similars a l’arc mediterrani, el reconeixement de la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat.

En 2011 s’emprenien les obres d’un modern edifici per albergar aquell llegat excepcional i mostrar-lo amb les condicions requerides per la seva rellevància. Quatre anys més tard s’enllestia l’estructura arquitectònica, força impressionant, de forma apaïsada i adaptant-se al pendent, que incorpora alguns rocs gegantins, construïda amb formigó d’un color tirant a mostassa, però que fins al cap de molt temps no s’ompliria de contingut.

Avui dia el nou centre ja pot ser visitat, amb aquests horaris: de dimecres a diumenge, entre les 10 i les 14.30. El telèfon de contacte i reserves és el 672445990.

L’entrada costa 4 euros, 2 si és reduïda. El camí per accedir-hi més ràpid des de Lleida és baixar per l’Eix de l’Ebre fins al trencall d’Alcanó i, arribats a aquest poble, prendre una carretera local que en 5 km porta al Cogul.

La visita guiada inclou explicacions dels panells informatius i les vitrines amb eines, armes, joies i altres objectes de sílex exhumats pels voltants, en una sala gran al capdavall de la qual s’han reproduït les pintures originals, i l’ascens a la balma que conté aquells frescos al lloc exacte on van ser pintats, a hores d’ara difícils de distingir, però que permet fer-se una bona idea de l’entorn i la circumstància. Com a propina ocasional durant els propers mesos, que val la pena aprofitar, s’ofereix una experiència immersiva amb ulleres de realitat virtual, d’uns vint minuts, que no deixa indiferent.

Es recomana aprofitar el viatge al Cogul per buscar a la part baixa del poble el molí d’oli Vilà i proveir-se d’aquest líquid òptim per al paladar i la salut.

Empresa familiar des del 1942, ara per la quarta generació, efectua tot el procés d’obtenció de l’anomenat or verd, des de collir les extraordinàries olives arbequines del terme i d’alguns altres de les Garrigues o el Segrià sec, moldre, elaborar i envasar. N’obtenen una producció anual de 460.000 quilos de tres classes: filtrat, sense filtrar i ecològic, ofert en diversos volums i recipients: garrafes de plàstic PET, llaunes i ampolles de vidre.

Per adquirir-ne i de pas veure les instal·lacions, de dilluns a dissabte de 8 del matí a 8 del vespre, diumenges de 10 a 13.