Menys cables electrònics

Són incomptables les vegades que les persones s’obliden el carregador d’algun dels seus aparells electrònics. Un problema que s’agreuja quan demanen a algú altre que els deixi el seu i s’adonen que no és compatible amb el seu dispositiu. També acostumen a ser incomptables els cables electrònics que tenim guardats o perduts per algun racó de casa. Dues situacions que s’esperen solucionar a partir d’enguany a la Unió Europea (UE). Des de finals del desembre passat, és obligatori que tots els carregadors de telèfons mòbils, tablets, càmeres, auriculars, altaveus o videoconsoles portàtils, entre altres dispositius electrònics, siguin d’USB tipus C de manera obligatòria als països de la UE. L’excepció són els ordinadors portàtils, els fabricants dels quals tindran de marge fins a l’any 2026 per adaptar-se a aquest canvi.

El Parlament Europeu fa més d’una dècada que insistia en la necessitat d’un carregador únic per a tots els dispositius electrònics. El setembre del 2021, la Comissió va presentar una proposta per convertir l’USB-C en el port estàndard per a tots els aparells electrònics mencionats anteriorment. L’Eurocambra va aprovar aquesta llei l’octubre del 2022 i va fixar a finals del 2024 la seva entrada en vigor. La iniciativa europea persegueix dos objectius principals: contribuir a l’estalvi dels consumidors i reduir els residus que es generen arran de la fabricació d’aparells electrònics. Concretament, la llei vol servir per reduir l’extracció de matèries primeres, les emissions contaminants a l’atmosfera generades en la producció dels carregadors així com les escombraries electròniques.

La UE i altres experts fan diferents estimacions sobre la quantitat de residus que es podrà reduir amb la posada en marxa d’aquesta normativa, però un càlcul que s’esmenta sovint és d’aproximadament 1.000 tones per any.

El projecte de la UE consta de dues parts. Una és l’harmonització dels complements electrònics, fet que facilitarà que els carregadors siguin intercanviables i que els consumidors puguin carregar els seus dispositius amb qualsevol cable.

D’altra banda, els telèfons i els dispositius electrònics que comprem ja no vindran automàticament amb carregadors. Els consumidors hauran de comprar el cable de manera separada, però des de la UE es considera que la majoria de la població ja el tindrà, per la qual cosa s’estima que no implicarà grans costos i que es podrà reduir els residus electrònics.

El connector escollit

L’agost de 2014, la USB-IF, organització formada per empreses de renom com Intel, Microsoft, HP, Apple, i que decideix sobre l’estandardització de l’USB, va publicar l’especificació del nou connector conegut com a Tipus C. A més d’oferir comoditat pel seu disseny reversible, aquest tipus de connector ofereix una velocitat de transmissió de fins a 10 gigabits per segon. Amb tot, està pensat per ser el successor dels tipus A i B, que quedaran obsolets.