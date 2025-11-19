¿Preparados para ir a buscar setas? Los expertos recomiendan estos ejercicios antes de salir de casa

Publicado por Llúcia Banyeres Creado: Actualizado:

Mantenerse activo es clave para una buena salud física, mental y social. Y para estar en movimiento es de mayor ayuda hacer actividades motivadoras. Ahora bien, será importante ser consciente de las cualidades necesarias para disfrutar sin riesgos.

Hoy nos centraremos al ir a buscar setas, que implica andar montaña arriba y abajo, agacharse y adaptar el tobillo a las irregularidades del terreno. Por lo tanto, habrá que entrenar:

Propiocepción del tobillo . Unas 20 repeticiones de cada:

De pie. Eleva una rodilla a 90º . Alterna entre punta y pie plano con el pie de apoyo . Mismo ejercicio con los ojos tapados. Apoya la pierna derecha en el suelo. Eleva la pierna izquierda al pecho con la rodilla flexionada. Seguidamente inclina el tronco recto adelante todo elevando pierna izquierda estirada hacia atrás y procurando tocar el suelo con la mano izquierda. Repite en el otro lado . Derecho sobre la pierna derecha. Mueve la pierna izquierda estirada por detrás del cuerpo el máximo posible a la derecha. Seguidamente el máximo posible al lado del cuerpo en dirección izquierda. Repite con la otra pierna.

Fuerza . Considero importante la posibilidad de usar la maquinaria de un gimnasio para tener acceso a cargas suficientemente altas. Ejemplos (unas 4 series de 10 repeticiones):

Sentadilla abierta. Derecho con piernas ligeramente separadas (distancia superior al espacio entre hombros) y rodillas unos 30º mirando hacia fuera (igual que los pies), flexionar rodillas con espalda recta. Se puede cargar peso con barra a los hombros, sobre las clavículas o con los dos brazos estirados delante de l cuerpo. Extensiones de cuadríceps. Sentado, elevar la carga con dos piernas y bajarla con una sola pierna más lentamente. Glúteo. Derecho con rodillas flexionadas, separar piernas empujando una carga a la altura de la rodilla. Puede ser una banda elástica o utilizando un aparato de musculación. Pulldown . Sentado, coge una carga proveniente de encima de tu cabeza y haz tracción notando estiramiento y fortalecimiento de la espalda.