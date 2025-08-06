Tor, mucho más que crímenes

Creado: Actualizado:

El pequeño pueblo de Tor se ha hecho famoso por la versión literaria y televisiva de Carles Porta sobre los tres crímenes vinculados a la propiedad y explotación de la montaña. Pero los visitantes también pueden disfrutar de su paisaje y de los elementos patrimoniales.

Como muestra, la imagen de la portada del catálogo de la exposición Picar Foc. La cultura i els usos tradicionals del foc a l'Alt Pirineu, que se puede visitar en el Ecomuseu de Esterri d'Àneu hasta el día 31, corresponde a la chimenea de casa Sisqueta.