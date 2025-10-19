Empate meritorio del Mollerussa en el campo del líder (1-1)

Publicado por MARC PERELLÓ SALVIA LÉRIDA Creado: Actualizado:

El Mollerussa saca un punto meritorio de su visita al Municipal de Badalona (1-1), gracias al gol de Lamin Juwara, que ha sido uno de los jugadores destacados del Mollerussa, que encadena cinco empates y dos derrotas en este inicio de la temporada de los del Pla d'Urgell.

El duelo ha empezado con un Badalona, que llegaba al partido como líder del campeonato en el grupo quinto de la Tercera RFEF, avisaba primero con varias ocasiones durante los primeros 10 minutos. Entre las aproximaciones, un remate de un jugador del Badalona que se estrellaba en el palo.

El Mollerussa intentaba hacer la réplica jugando por banda con Lamin Juwara i Julen Vilarrasa como jugadores más activos en ataque, y que en los minutos 15 y 24 volverían a llegar con peligro al área de Juan Carlos Azón, portero del Badalona.

En el minuto 20, el portero de los del Pla d'Urgell, Albert Batalla se hacía daño a la rodilla pero el portero balaguerí podía continuar al partido, y a medida que avanzaban los minutos, el portero de los de Kiku Parcerisas se convertiría en clave para su equipo.

Antes del descanso, Eric Pimentel remataba de chilena, en una jugada en que el delantero del Badalona no encontraría portería.

En el inicio de la segunda parte lo volvía a intentar el Badalona, pero Batalla evidenciaba su buen momento de forma para evitar el gol de los locales.

Mientras tanto, antes de la hora de juego Oscar Dueso tenía cerca el 0-1, pero el delantero del Mollerussa, que más tarde remataría desviado, no llegaba a definir una pelota en el segundo palo, y Lamin Juwara se quedaba en fuera de juego cuando encaraba dentro del área del Badalona en una llegada posterior de los del Pla d'Urgell, que a medida que pasaban los minutos se encontraba más cómodo en el Municipal de Badalona y eso se reflejaba con su juego.

Una vez superada la hora de juego, el Mollerussa sacudía el banquillo: en el minuto 64 entraban Unai por Julen, y más tarde lo harían Uriel Sabat y Miquel Graells por Lamin y Dueso, y Coll y Echeverría por Scuri y Canillo.

En el minuto 76, el mismo Lamin Juwara, que demostraba en una nueva oportunidad su momento de confianza, prácticamente marca el primer gol del Mollerussa, en un remate de cabeza del delantero leridano, qué recibía una buena centrada de Marc Scuri.

En las postrimerías del duelo llegaban los goles. El Badalona hacía el uno a cero con un gol de Óscar Gómez que sorprendía a los de Mollerussa, teniendo en cuenta que los de Kiku Parcerisas estaban siendo mejores que los locales en aquellos minutos de partido.

Pero, tan sólo tres minutos después, llegaba Lamin Juwara para hacer el empate y dar un punto de oro del Mollerussa al campo del líder de la categoría.

Antes del final, el Mollerussa ha tenido una ocasión por hacer el 1-2, en la última jugada del partido, en el que Unai Jodar, que había entrado al segundo tiempo sustituyendo Julen Vilarrasa, buscaba un chute que rechazaba la defensa escapulada.

El Mollerussa recibirá el próximo domingo (12:00) en el Cornellà en el Municipal de Deportes de Mollerussa, en la búsqueda de la primera victoria del curso delante del actual cuarto clasificado de la categoría.