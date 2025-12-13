Un Dauda centenario salva un punto delante del Sant Andreu (1-1)

Publicado por JAUME SERRET Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ha conseguido rascar un empate contra uno de los mejores equipos de su categoría, el Sant Andreu. Los leridanos han disputado un partido muy sólido, atrevido y correcto en defensa. En este partido, de vital importancia por los locales, que van colistas, han decidido no vender entradas a los aficionados del Sant Andreu por una suspensión de uno amistoso a pretemporada. Un partido luchado de principio a fin por parte de los dos equipos, se ha decidido en los minutos finales con un gol de Lucas Viña, rematando solo de hacia el 85’ y de Dauda en el último minuto para poner el empate en su partido número 100.

El Atlètic Lleida ha empatado en 1 en un final de partido trepidante. Los de Gabri han competido contra un Sant Andreu que se presentaba en el Campo de Deportes como quinto clasificado. El conjunto cuatribarrado ha ido poniendo poco a poco en los locales en su propio campo. Sin embargo, en los primeros minutos el partido ha sido igualado, pero los de Natxo González han sabido provocar peligro con algunas centradas laterales. Sin embargo, los leridanos han conseguido encadenar algunas llegadas con peligro como en algunos chutes peligrosos de Boris o de Alya Camara. El Atlètic Lleida ha hecho una buena primera mitad, muy ordenados en el campo y con un guion de partido que ya lo esperaba así.

El árbitro Adrián Calvo ha silbado el final de la primera parte incluso antes de que se acabara el tiempo reglamentario, y ambos equipos se han dirigido a los vestuarios con un empate a cero en el marcador.

El segundo tiempo de los locales ha empezado teniendo más presencia en campo rival, intentando provocar peligro, sobre todo en pies de Alya Camara, muy atrevidos y eléctricos durante todo el ‘match’. De hecho, ha empezado siendo el dominador de la posesión y siendo el protagonista de las ocasiones de ataque. El Sant Andreu, sin embargo, ha recuperado el control del partido y ha impuesto su juego ante un Atlètic Lleida que no ha tirado la toalla en ningún momento. En este último tramo del duelo entre leridanos y barceloneses, los de Natxo González han ahogado a los de un Gabri que veía el partido fuera de los banquillos por una expulsión con roja directa por protestas en el minuto 65.

A falta de cinco minutos, y cuándo el Sant Andreu estaba volcado en campo contrario, una pared entre Alexis y Serrano por banda derecha ha acabado con una centrada de este último, en la que ha encontrado la cabeza del lateral de la otra banda, Lucas Viña, que ha rematado solo en el segundo palo de la portería de Pau Torres y ha puesto el 0-1 final. Los locales lo han dado todo después de la diana encajada en los últimos instantes. Gracias a continuadas ocasiones que han puesto entre la espada y la pared a la defensa del conjunto cuatribarrado, en una falta en la frontal del área al 96’, obra de Bilal, se ha estrellado en el travesaño, y después de un rebote embarullado y con un mar de piernas, Dauda ha puesto la puntera para anotar un empate agónico por los locales, en su partido número 100 con el Atlètic Lleida.

Adrián Calvo ha indicado el final del partido al 96’ y el equipo de Gabri ha conseguido sumar un punto ‘in extremis’.

El Atlètic Lleida consigue sumar, a pesar de que no con victoria, después de tres jornadas seguidas perdiendo. El empate en 1 delante del Sant Andreu en el Campo de Deportes, da ánimo a los leridanos para afrontar el próximo partido contra la Ibiza, que juega mañana a las 12 h al cabo del Barbastro. El partido tendrá lugar el próximo 21 de diciembre también a las 12 h en Can Misses.