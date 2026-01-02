Golpe sobre la mesa del Hiopos Lleida en Andorra (79-87)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida ha ganado en casa del MoraBanc Andorra (79-87) para alejarse del descenso y recuperar buenas sensaciones con la entrada de año. El partido ha empezado con un juego muy igualado donde la Andorra castigaba en la pintura y cargaba rápidamente a los leridanos de faltas personales. Con los triples de Agada y Shurna, el Hiopos Lleida seguía el ritmo local a pesar de no estar fino en las jugadas ofensivas. Al final del cuarto, las canastas de Udeze y Kuric han dejado la máxima para los andorranos con el 21-15.

Al segundo cuarto, el partido ha sido muy físico, muchas faltas por parte de los dos equipos y muy poca anotación en acciones que no fueran desde el tiro libre. Los leridanos lo han aprovechado para recortar diferencias y cerrar muy bien el rebote defensivo. Se ha llegado al descanso con uno ajustado 37-34.

Después del paso por vestuarios, ha aparecido James Batemon que ha liderado el equipo junto con Oriol Paulí, que ha jugado los 20 minutos de la segunda mitad, para anotar hasta 30 puntos y dejar uno favorable 61-64.

Sólo empezar el último cuarto, Diagne ha sido expulsado por faltas y Goloman ha aguantado con cuatro hasta el final. Después de un tiempo muerto de Gerard Encuentra con 70-68, el equipo ha clavado uno parcial de 0-8 y ha permitido jugar los minutos finales con margen en el marcador. Finalmente, el Hiopos Lleida ha sumado la quinta victoria, después de seis derrotas consecutivas, por un 79-87 ante un rival directo para la salvación.