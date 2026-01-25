El Mollerussa consigue un punto meritorio en l'Hospitalet

Publicado por MARC PERELLÓ salvia Creado: Actualizado:

El Mollerussa suma un empate en su visita al campo del Hospitalet, en uno de los campos más complicados de la categoría y ante un rival de entidad en la Tercera RFEF, y qué ha puesto en dificultades en diferentes momentos del duelo en el Mollerussa. Eso sí, los del Pla d'Urgell empezaban el partido generando una ocasión peligrosa, en uno mano a mano de Sergi Folch delante de Aliaga, portero del CE l'Hospitalet, en los primeros minutos del partido, la qué era la primera llegada en una de las dos áreas del campo al Estadi Municipal de Futbol de l'Hospitalet.

Avanzaban los minutos en el Hospitalet de Llobregat, y en el minuto 24 marcaba a Ignasi Quer, pero lo hacía en fuera de juego el delantero del Hospitalet.

Minutos después había una doble ocasión para ambos equipos. De nuevo, con Sergi Folch como protagonista, el jugador del Mollerussa, en una jugada en que buscaba volver a inquietar la portería local. Y, seguidamente, Flavio lo intentaba para el Hospitalet. Continuaba el empate, y minutos después, ha estado a punto de marcar el mismo Flavio Ribeiro, el delantero del Hospitalet, pero no llegaban los goles en este duelo.

Se llegaba al descanso, con Franki viendo la tarjeta amarilla por parte del conjunto del Pla d'Urgell, también lo había visto Rey en el minuto 24 de partido, y al empezar la segunda parte también era amonestado Pol Canillo, en los primeros minutos de la reanudación.

Una segunda parte con pocas aproximaciones, y en que el Mollerussa buscaba seguir luchando por los tres puntos ante un Hospitalet que ya había llegado con peligro en el área de Pepo Campanera, pero sin acierto. Los de Manel Cazorla estaban incómodos en los primeros compases de los segundos cuarenta minutos, ante un conjunto local que daba un paso adelante para intentar abrir el marcador.

Una vez superada la hora de juego, se jugaban minutos sin demasiada actividad en las áreas y un Mollerussa que sufría menos, en una segunda parte en que los del Pla d'Urgell, que estrenaban la tercera equipación, de color azul marino, intentaban tener más presencia cerca del área rival, ante un conjunto local que le entraban los nervios y las prisas. El Mollerussa buscaba encontraba espacios y hacer daño cuando recuperaba la pelota.

Los del Pla d'Urgell hacían cambios a la segunda parte, y con la entrada de Alpha, Julen y Aleix Ruiz, los de Cazorla buscaban conservar la portería a cero y tener opciones hasta el final del duelo para conseguir los tres puntos. En la reanudación, también tenía minutos Jordi Ars, uno de los capitanes del Mollerussa.

En el añadido, el Mollerussa volvía a pisar terreno rival, en una llegada de Julen Vilarrasa, qué ante el portero del Hospitalet lo intentaba, pero Aliaga paraba la pelota en la última jugada del duelo.

Acababa el partido, este empate sin goles entre el Mollerussa y el Hospitalet. Un punto meritorio de los del Pla d'Urgell en el campo de un equipo de la parte alta de la tabla en el grupo quinto de la Tercera RFEF, como es el Hospitalet, pero los de Manel Cazorla posiblemente tendrán una sensación un pelo agridulce porque los mollerussencs han tenido oportunidades, incluso para tener la posibilidad de sumar los tres puntos, en un partido también serio a nivel defensivo.

El Mollerussa hace un paso más para alcanzar la permanencia a la categoría, sumando cinco puntos de los últimos nueve posibles, después de empatar al Municipal de Mollerussa contra la Europa ‘B’ (2-2), ganar en el Manresa la semana pasada (2-1) y el empate en el Hospitalet de Llobregat (0-0). Y, el domingo 1 de febrero los del Pla d'Urgell reciben la Unión Deportiva Vic, en un duelo directo y clave en estos momentos de la temporada.