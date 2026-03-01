Un buen Mollerussa pierde por la mínima ante el líder (0-1)

Publicado por Jaume Serret Creado: Actualizado:

El Mollerussa ha perdido por 0 a 1 como local ante el líder, el Badalona. Los visitantes han empezado dominando el duelo, a pesar de que sin demasiado llegadas de peligro, ya que se ha chocado con un Molle muy apuesto en el terreno de juego, atrevido y sin temer al primero clasificado. Los de Cazorla han igualado fuerzas con los badaloneses, creando oportunidades y neutralizando el buen juego inicial visitante. Con todo, ninguno de los dos equipos ha tenido oportunidades claras de gol hasta que Jofre, sol dentro del área y en el último suspiro de la primera mitad, ha enviado un chute por encima del travesaño que hubiera supuesto el 1-0. El colegiado Gabriel Campillo ha indicado el final del primer tiempo en que no ha habido goles, pero sí un muy buen fútbol por parte de los dos cuadros. Hay que destacar la lesión de Rey en el minuto 26, que ha sido sustituido por Aleix Ruiz.

La segunda mitad ha presentado un guion en qué ambos equipos se han volcat en campo rival en busca de abrir el marcador. Les llegadas constantes podían decantar la balanza por cualquiera de los dos equipos, pero no ha estado hasta que Joaco ha tenido una falta en la frontal, en la que ha anotado un auténtico golazo por toda la escuadra (72). Los del Pla estaban haciendo un buen partido, pero a pesar de la genialidad del ‘17’ badalonés, no han bajado el brazos, sino que han seguido insistiendo, aunque con más domine de juego visitando después del 0-1.

Los ánimos se empezaban a encender y el juego se ha detenido en algunas ocasiones por faltas, nervios y tarjetas. No se ha disputado demasiado fútbol en este último tramo de partido, en el que el Mollerussa no lo ha dejado de intentar, pero que finalmente se ha acabado llevando los tres puntos el Badalona por la mínima.

Gabriel Campillo ha silbado el final después de los cinco minutos de añadido en un partido en que el Molle lo ha dado todo y no se ha dado para|por vencido en ningún momento, en un duelo donde las dos aficiones han creado uno ambientara y se ha vivido un gran partido de fútbol. El Badalona, líder, se ha llevado los tres puntos y se coloca tres por encima del Manresa, quién tiene partido el miércoles 11 a las 20 h en el campo de la Grama. El Mollerussa está un punto por encima del descenso, con 24 y pensante con el próximo partido en el campo del Cornellà, el tercero clasificado, el próximo 8 de marzo a las 12:30 h.