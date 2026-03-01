Derrota por la mínima del Atlètic Lleida ante el Sant Andreu (1-0)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ha perdido este fin de semana en el campo del líder Sant Andreu por 1-0 en el Narcís Sala. El único gol del partido ha llegado al minuto 39 de la primera mitad, fruto de un error en la salida de pelota de los leridanos que ha aprovechado Max Marcet para servir la asistencia a Pau Darbra. A pesar de los cambios introducidos por el técnico visitante, el equipo no ha generado ocasiones claras para empatar el choque.

Durante la primera mitad, el Sant Andreu ha ejercido un dominio claro del juego, mientras que el Atlètic Lleida se ha centrado en defender con orden y buscar salidas a pelota parada. Quim Utgés ha dispuesto de una oportunidad clara al minuto 7 con un remate de cabeza desviado, y el portero Pau Torres ha tenido que intervenir con acierto en el minuto 12 para parar un chute potente de Lucas Viña. El duelo ha ido calentándose con tarjetas amarillas para Alexis y, posteriormente, para los dos capitanes, Pau Torres i Albertito, después de una disputa en el minuto 38. Sólo un minuto después, el error fatídico en salida de pelota ha permitido a Marcet recuperar el esférico y asistir Darbra para abrir el marcador. Antes del descanso, Torres ha vuelto a lucirse con una buena parada desde la frontal.

En la segunda parte, el ritmo del partido ha bajado considerablemente y el Atlètic Lleida no ha conseguido inquietar la portería local. El primer movimiento en los banquillos lo ha hecho el equipo visitante en el minuto 56, con la entrada de Vargas por Bilal. Diez minutos después, el Sant Andreu ha refrescado el once con Torices y Serrano. En el minuto 70, Nil Sauret y Alya han saltado al terreno de juego en lugar de Quim Utgés i Asier, pero la dinámica del partido no ha cambiado.

Los minutos finales han traído más emoción con varias llegadas del Sant Andreu. En el minuto 75, Pau Torres y la defensa leridana han rechazado una jugada peligrosa, y tres minutos más tarde, Javi Gómez ha estado a punto de sentenciar con un chute en el palo después de un córner. Les tarjetas amarillas a Vargas, Darbra y Jordi Méndez han ido apareciendo en un tramo final marcado por las interrupciones. Boris Garrós y Cobo han entrado en el minuto 85 por Aser y Campins en el intento desesperado de los visitantes para buscar el empate. Ya al tiempo añadido, Torres ha vuelto a intervenir para detener un chute lejano de Barry, manteniendo vivas las opciones hasta el silbido final, que ha certificado la derrota leridana. El Atlètic seguirá una jornada más en zona de descenso, a seis puntos de la Valencia B que marca el play-out.