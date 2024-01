Se necesitan más especialistas

Publicado por Santi Costa Domingo Verificado por Creado: Actualizado:

La Escola del Treball acogió ayer la onceava edición de la jornada #JoVullSer, una actividad organizada por la Cámara de Comercio en la que empresas de Lleida explican a los jóvenes que están a punto de entrar en el mercado laboral sus necesidades de mano de obra y les dan consejos de cómo afrontar una entrevista de trabajo y las cualidades que más se buscan. La jornada forma parte de las actividades del Tour del Talento que organiza la Fundación Princesa de Girona esta semana en la ciudad y participaron un centenar de jóvenes y cinco empresas: Vall Companys, Sorigué, Plusfresc, Invelon y Grup Saltó. Sus representantes de recursos humanos reconocen que tienen una problemática común: necesitan especialistas.

Así lo asegura Mireia Cabrera, responsable laboral y de selección de Plusfresc que señala que “siempre buscamos reponedores y cajeros, pero donde tenemos dificultades reales es en los oficios como los carniceros o pescaderos, no los encontramos y los jóvenes no lo ven una opción a pesar que tienen mucha demanda”. En este sentido, Cabrera lamenta que “hemos visto a jóvenes que entran a trabajar de cajeros que, cuando les ofrecemos formarse para aprender un oficio y especializarse, han dicho que no, cuesta entender ese conformismo”. Por su parte, Araceli Casanovas, técnica de talento de Sorigué, admite que “cuesta la vida encontrar electricistas, pintores, soldadores, albañiles o expertos en climatización y no vemos mucho interés de los jóvenes por estos oficios”. A pesar de ello, apunta que jornadas como la de ayer “son claves para mostrar las necesidades de las empresas y favorecer la inserción de los estudiantes en prácticas y deberían ir acompañadas de una mayor promoción de la FP”. En cuanto a los consejos para afrontar una entrevista de trabajo, todos señalan que la actitud es clave. “En una persona joven lo importante es remarcar tu experiencia, prepararse posibles preguntas y tener actitud y predisposición para aprender”, detalla Lorena Suñol, responsable del área de personas de Ingroup. “La actitud, mostrar responsabilidad, tener conciencia y hablar sin enrollarse son las aptitudes que se valoran”, dice por su parte Cabrera, mientras que Casanovas concluye que “enviar el currículum y esperar respuesta no sirve de nada, hay que ser insistente y ambicioso”.