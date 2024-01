El testigo de Jehová dice que prefería morir antes de recibir una transfusión

“¿Observó usted si la doctora coaccionaba al paciente para transfundirle sangre?” Esta es una de las preguntas que ayer hizo Carles López, abogado de la doctora del Arnau de Vilanova juzgada por hacer transfusiones de sangre a un paciente testigo Jehová, a los cuatro miembros de esta congregación que el día 21 de julio de 2016 acudieron al hospital y que ayer declararon en la primera sesión de un juicio que tiene lugar en el juzgado de lo Penal 2 de Lleida. Ninguno de los cuatro –que declararon como testigos de la acusación– afirmó haber visto cómo la médica coaccionaba a su compañero. El de coacciones es uno de los tres delitos por los que la facultativa se sienta en el banquillo en un caso que avanzó SEGRE.

“Su actitud era hostil”, “dijo con claridad que rechazaba que le transfundieran sangre”, “no le ofrecieron un tratamiento alternativo” y “temíamos que no se respetara su voluntad”, fueron algunas de las afirmaciones de los testigos. Uno era del denominado Comité de Enlace con los Hospitales (CEH) –miembros designados por la congregación para mediar entre facultativos y pacientes–, quien afirmó que acudieron para mostrar su apoyo y ayuda al denunciante. En cuanto al estado del paciente, admitió que “estaba débil”. Posteriormente, ni él ni los otros tres testigos, que ese día estuvieron poco más de una hora, volvieron a ver a su “hermano espiritual”, según lo describió uno de ellos, a pesar que estuvo siete días ingresado.

El denunciante también declaró ayer. Vecino de Lleida, testificó acompañado por un traductor de francés (es de origen senegalés), explicó que acudió al Arnau “porque me encontraba mal” y dijo que alertó a miembros de su congregación “porque sentía que estaba en peligro” pese a que acudió junto a otros dos familiares. Preguntado sobre por qué no firmó el documento de rechazo de tratamiento del consentimiento informado, aseguró que “no lo quise firmar porque no tenía la confianza de la doctora”. Sobre su empeoramiento con el paso de las horas, dijo que “me quedé dormido y cuando desperté ya me habían hecho la transfusión”. Añadió que se la hicieron sin su consentimiento (“prefería morir a la transfusión”), que la doctora no le ofreció ningún tratamiento alternativo y que “me sentí abusado, como si me trataran como a un animal”. El juicio continuará mañana miércoles con la declaración de la acusada, que actualmente ejerce en Barcelona, y de otros testigos.

Solicitan una pena de 15 meses de prisión y dos años de inhabilitación

Los hechos tuvieron lugar el 21 de julio de 2016 cuando, según el escrito del Ministerio Público, que pide la absolución, un hombre ingresó en Urgencias a primera hora de la tarde “aquejado de unas hemorragias que precisaban transfusiones de sangre. Estaba en estado de semiincosciencia con una anemia aguda y un shock hipovolémico”. Tras ser diagnosticado de una hemorragia digestiva, los médicos le explicaron la gravedad del estado y la necesidad de una transfusión de sangre y las consecuencias de no hacerlo. El paciente lo rechazó por sus creencias religiosas. Finalmente, a las 23.50 horas se hicieron cuatro transfusiones de sangre. Es en este intervalo cuando las partes discrepan. El juez de guardia no autorizó la transfusión mientras que los parientes la autorizaron, según la Fiscalía y la defensa. El denunciante considera que la médica es autora de los delitos de coacciones, contra la integridad moral y lesiones. Pide que la facultativa sea condenada a un año y tres meses de prisión, sea inhabilitada durante dos años y que pague una indemnización de 10.000 euros por los daños causados.