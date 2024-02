Lleida registra el consumo de agua más bajo en dos décadas, 123 litros por persona y día

Publicado por Santi Costa Domingo Verificado por Creado: Actualizado:

El consumo de agua de boca en Lleida ciudad alcanzó el año pasado su nivel más bajo de las últimas dos décadas con 10,14 millones de metros cúbicos. Son unos 230.000 metros cúbicos menos que en el 2022 y es casi un millón menos que en 2019, cuando se destinaron 11,38 millones. Desde el ayuntamiento y la empresa concesionaria que presta este servicio, Aigües de Lleida, lo atribuyen tanto a una reducción del consumo por parte de la ciudadanía como a la mejora del rendimiento de su red de tuberías, ya que el año pasado hubo un 85% menos de fugas que en el ejercicio anterior. Estas son las principales conclusiones del informe que Aigües de Lleida presentó ayer al gobierno y a la oposición en la comisión de seguimiento y control del servicio de agua.

El descenso del consumo de agua es general y continuo desde la pandemia de Covid, aseguraron los representantes de la concesionaria. Prueba de ello es que el año pasado se registró un gasto de 123 litros por persona al día para usos domésticos. En 2022 el consumo era de 124 litros y en 2021 de 130, por lo que en tres años se ha reducido en un 5,8% los litros diarios gastados por habitante. Si al gasto doméstico se le suman los usos industriales o municipales, el gasto total por persona al día el año pasado fue de 197 litros.

Durante la comisión también se informó que la ciudad cuenta con una red de aguas de 641 kilómetros de longitud que se va renovando progresivamente. El año pasado se mejoraron tres kilómetros y se atendieron hasta 2.050 incidencias. Por otro lado, el caudal de agua que trata la depuradora de la ciudad, situada en el camino de Sot de Fontanet de l’Horta, se redujo en casi un 4% en 2023 respecto el ejercicio anterior, y si se compara con las cifras de 2021 el caudal se ha reducido un 9,5%.

Respecto a las bonificaciones que se aplican para las tarifas del agua, durante la comisión se informó que 446 familias tienen una reducción del 25% de la tarifa aplicada a los consumos domésticos para personas mayores y familias que tienen a todos sus miembros en el paro. Otras 2.018 tienen una tarifa bonificada municipal del canon del agua para famílias numerosas. Por último, hasta 635 familias cuentan con un informe de vulnerabilidad favorable, lo que evitaría cortarles el suministro, y otras 90 recibieron descuentos por haber sufrido fugas. El total de abonados de Aigües de Lleida en 2023 era de 82.912 y se atendieron 24.773 consultas, unas ochenta al día.

Vecinos del bloque que se quedará sin suministro van a la justicia

Los vecinos que viven en el número 16 de la calle Caldereries, en el Centro Histórico, presentarán mañana una denuncia en los juzgados de Lleida por acoso inmobiliario contra la propietaria del edificio, la empresa Firg Pyrene SLU, ya que esta no está pagando el servicio de agua. Un hecho que ha provocado que Aigües de Lleida notificara a los vecinos que el próximo día 19 les cortarán el suministro si no abonan la deuda pendiente, que aseguraron que es cuantiosa y cuyo titular responsable es la firma inmobiliaria. Los vecinos señalaron que este edificio tiene un contador comunitario y que el pago tanto del agua como de la luz está incluido en el alquiler. Esto comporta que los vecinos están pagando por estos servicios, pero el titular del inmueble, que figura como abonado del servicio de agua, y que es el fondo inmobiliario, no paga a la concesionaria. Los vecinos ya denunciaron este caso el jueves ante la Paeria.