Piden ayuda por un cisne “desorientado” en el barrio de Cappont de Lleida

Publicado por Redacció

Verificado por Creado: Actualizado:

Vecinos del barrio de Cappont de Lleida pidieron ayer ayuda para rescatar a un cisne desorientado que encontraron los jardines de Zoe Rosinach.

Explicaron a este diario que hallaron al animal sobre las cuatro de la tarde y que este intentaba emprender el vuelo pero que no podía. “Intenta volar pero se cae”, explicó una vecina. Asimismo, señalaron que llevaba una brida en una de las patas, que intentaba quitársela. “Hemos llamado a la Guardia Urbana para que vinieran a por él, pero nos han dicho que no es su competencia y que alertáramos a Protección Civil, que también nos dijo que no podían hacer nada”, se lamentó ayer esta vecina.

La presencia del animal en el parque causó expectación entre los vecinos que salieron por la zona a pasear durante la tarde. Por ello, denunciaron que nadie se hiciera cargo del cisne y tampoco pudieron cogerlo para llevarlos ellos mismos a la zona de la canalización del río Segre. “Nosotros no tenemos experiencia, y así lo dijimos al 112, y no sabemos si podemos hacerle daño cogiéndolo, por lo que nos parece mal que nadie se haga cargo”, añadió.