«La sociedad necesita una vacuna contra la estupidez»

El viernes pronunció en la UdL una charla sobre educación y democracia. ¿Cuál es su relación?

Creo que el descuido del estudio de la historia en este momento en todos los países es un drama social porque sin conocerla no podemos comprender el presente ni las instituciones, la democracia o la función de las constituciones, que simplemente se usan sin comprenderlas. Eso nos está llevando a una especie de tosquedad a la hora de enfocar los problemas personales y políticos y al desinterés por la democracia. En una encuesta en Catalunya a chicos y chicas de 16 a 24 años un elevado porcentaje no valoraba la democracia y no le importaría vivir en una dictadura si favoreciera su progreso económico. Esto nos plantea a los docentes un problema. Al no comprender las cosas nos volvemos muy vulnerables a cualquier tipo de adulteramiento, movilización emocional o interés inmediato sin visión de futuro. Es grave.

¿Por qué no se valora la democracia?

En parte porque las expectativas de la democracia no han sido satisfechas por nuestros sistemas políticos. Es llamativo que siendo el objetivo de la política resolver problemas, en las encuestas actuales los políticos son un problema. Todo eso me ha conducido a publicar el libro Historia universal de las soluciones, en el que intento explicar que el talento político debe dar soluciones. Pero para eso necesitaríamos crear una academia del talento político con una escuela para gobernantes y otra para gobernados. Solo desde la inteligencia y la buena conversación entre ambas partes puede resultar la gran política, que es aquella que no se concibe como el acceso y gestión del poder, que es como está ahora planteada, sino como la ciencia y el arte de resolver problemas ciudadanos.

Vemos a veces a los políticos comportarse como hooligans en los parlamentos, insultándose y jalándose.

Claro, y eso es un tema importante. Las discordias van a existir siempre porque tenemos distintos intereses, pero se pueden plantear en formato conflicto, es decir, tú eres mi enemigo y voy a ver si te destruyo porque quiero la victoria, o en formato problema, pensando que tú y yo tenemos un enemigo que es el problema y vamos a resolverlo. Un gran político debe ser capaz de transformar un conflicto en un problema. En España tenemos una tradición política conflictiva. En el siglo XIX tuvimos tres guerras carlistas, una guerra el Cuba, otra en Filipinas, 19 alzamientos militares, 6 constituciones.. Y está el conflicto de Catalunya. En 1641 se declara la república catalana y llevamos cuatro siglos con este asunto. No se ha resuelto nunca poque no se ha querido, siempre se ha planteado como una lucha de poder, de a ver si puedo aniquilar al adversario. Para resolver los conflictos tenemos que identificar los problemas y reconocer que todas las pretensiones legítimas deben ser entendidas y si entran en colisión, la inteligencia política está en ajustarlas para satisfacerlas todas hasta donde se pueda. Todas estas cosas debemos enseñarlas a las nuevas generaciones porque han perdido conciencia de ellas y eso está enturbiando el futuro político.¿En la escuela? Al final, todo se pide que lo enseñe la escuela...En la escuela debemos empezar y continuar en las universidades. Todas las profesiones tienen sus procesos de formación, pero la de político, que es de relevancia para el bienestar público, no se forma en ningún sitio. De las facultades de Ciencias Políticas salen los analistas. Los políticos son abogados, economistas.. y se van formando en la lucha por alcanzar el poder. Se tienen que acercar a un partido, empezar pegando sellos, asistir a los mítines de palmero, ir en el puesto 20 de la lista y al final llegar al primero. En esa carrera lo único que han aprendido es cómo ascender, no a resolver problemas. Para eso tienen que saber trabajar en equipo, escoger a los expertos, priorizar, persuadir.. Además, el mundo político es una especie de inteligencia colectiva, tiene que haber una conversación entre los políticos y si es decadente, los políticos lo son, y si fuera estimulante, pensarían mejor. En este momento, tenemos una conversación política que es la que se manifiesta en el trato en el Parlamento, no hay ideas brillantes y se quedan en el mecanismo del ‘tú más, y tú más, y tu mujer más’. Para mejorar la inteligencia colectiva, tenemos que seguir aprendiendo todos siempre.

Para eso debe haber pensamiento crítico en la ciudadanía, pero ahora todo es inmediato y no se reflexiona. Lo primero que se le ocurre a la gente, lo cuelga en X.

Es un problema muy serio. Yo estoy trabajando desde hace tiempo en un libro en el que hablo de una vacuna contra la estupidez, porque estamos padeciendo un síndrome de inmunodeficiencia social. Igual que los organismos tienen su sistema inmunitario que les permite detectar los patógenos y poner en marcha los anticuerpos, las sociedades tienen que saber detectar los patógenos que le está impidiendo progresar. Hemos perdido esa capacidad y aceptamos todo tipo de manipulación, corrupción, pesimismo...Son virus para los que la sociedad debe tener su sistema de defensa, que es el desarrollo del pensamiento crítico, que en este momento está de baja, en parte por culpa de la filosofía, que ha perdido su función social y está tonteando con el multiculturalismo, el relativismo y la imposibilidad de conseguir la verdad y se está autodestruyendo.