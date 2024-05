Fernández a Illa: o el PP o el indepententismo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del PP catalán y candidato a presidir la Generalitat, Alejandro Fernández, dijo ayer en Lleida que si el candidato del PSC, Salvador Illa, quiere sus apoyos para ser President debe romper “todo el apoyo del separatismo en Catalunya y España”. Lo aseguró antes de intervenir en la junta directiva de su partido en la provincia, remarcando que “para nosotros el procés no solo se acaba con el separatismo en la oposición en Catalunya, sino también evitando que tenga la llave de la gobernabilidad en España”, por lo que descartó apoyar a Illa si no toma estas medidas, ya que “de lo contrario estaría mintiendo a nuestros votantes”. Sobre una posible repetición electoral, Fernández dijo que “ya veremos qué ocurre, pero tengo claro que no haremos el primo ni nos dejaremos llevar por la estrategia del señor Illa”. Por otro lado, el líder del PP catalán pidió una participación masiva para las elecciones europeas del 9 de junio, que son “muy importantes en clave lleidatana”. En este sentido, se comprometió a impulsar desde Bruselas la modernización del canal d’Urgell, “que encajaría con los fondos europeos que han ignorado socialistas e independentistas, pero nosotros no pasaremos de ellos”, concluyó.

Por su parte, el jefe de la oposición en la Paeria y líder del PP en Lleida, Xavi Palau, dijo que el gobierno municipal de Fèlix Larrosa “es peor que el de Miquel Pueyo [su antecesor] en materia de seguridad” y le exigió una serie de medidas para mejorarla. Estas son una mayor coordinación policial, limitar las ayudas municipales a delincuentes e incívicos, el retorno de las instalaciones del 112 a Lleida y que el PSOE apoye las medidas del PP para poner fin a la multirreincidencia. “Exigimos a Larrosa que no sea una copia mala de la gestión de Pueyo en seguridad”, concluyó el jefe de la oposición.