El acusado de maltratar y pegar a una mujer no se presenta al juicio en Lleida y piden su arresto e ingreso en prisión

La Audiencia de Lleida ha tenido que aplazar el juicio previsto para este jueves al acusado de maltratar y pegar reiteradamente a una mujer que fue su pareja después de que el hombre no se haya presentado a pesar de estar citado debidamente. La Fiscalía y la acusación particular consideran que su ausencia es "injustificada" y han coincidido en solicitar la busca y captura del acusado, que se enfrenta a cinco años y medio de prisión. Así, han pedido el arresto e ingreso en la prisión provisional del procesado por "garantizar" su presencia en la nueva fecha de juicio, todavía para señalar. Por otra parte, la abogada de la defensa ha solicitado en la sala que evite dictar la detención y encarcelamiento de su representado.

La defensa ha considerado que el acusado tendrá "la buena voluntad" de personarse en la siguiente cita y ha indicado que se encargará de que disponga de los "recursos económicos" para que pueda desplazarse hasta Lleida cuando corresponda. En este sentido, los hechos juzgados tuvieron lugar en Tremp. Con todo, la Audiencia ha tenido que aplazar el juicio porque la pena que se solicita es superior a los dos años de prisión y eso ha imposibilitado celebrar la vista sin la presencia del acusado. La sala ha comunicado que estudiará la demanda de las partes y les informará de su decisión próximamente.

El ministerio fiscal acusa al procesado de los delitos de violencia física y psíquica habitual, maltratas en el ámbito familiar y lesiones. El ministerio público detalla que uno de los episodios de violencia tuvo lugar en julio del 2021, cuando a raíz de una discusión, el hombre amenazó y denigró a la mujer con expresiones como "te tiraré por la ventana" o "no sirves para nada" y después la cogió del pelo y la tiró al suelo. En noviembre también le propinó un golpe en el abdomen y en la cara, hecho que hizo perder a la mujer un diente incisivo.

Aparte de la pena de prisión, solicita que el acusado no pueda tener o no llevar armas durante al menos 4 años y que no se pueda acercar a la víctima o no comunicarse con ella durante 9 años. También quiere que la indemnice con unos 9.000 euros por las lesiones y las secuelas causadas.

En noviembre de 2021 se dictó una orden de protección, la cual mujer ampara al cónyuge o la pareja del presunto agresor, entre otros.