Derribos con nocturnidad

Los vecinos de Príncep de Viana y los alrededores de la estación de trenes llevan llevan dos noches seguidas conviviendo con obras, concretamente la demolición de varias edificaciones ubicadas detrás de los Docs, al lado de las vías del tren. Unos trabajos que ejecuta el departamento de Territorio y que forman parte de la construcción de la nueva estación de buses. Se deben hacer en horario nocturno, entre la medianoche y las cinco de la madrugada, por cuestiones de seguridad al estar muy próximos a las vías y en cumplimiento de la normativa del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Antes del inicio de las obras, la Paeria avisó a todas las comunidades colindantes al solar donde se están llevando a cabo las edificaciones, que será donde se levante la nueva terminal de buses, y organizó reuniones informativas para explicar los detalles. La duración de los trabajos era inicialmente de cuatro noches, pero el ayuntamiento indicó que la intención es que sean tres y puedan acabarla próxima. El ruido y el polvo de las demoliciones generaron las principales molestias para los vecinos de la zona, pero su afectación fue dispar, ya que si bien algunos no pudieron conciliar el sueño hasta entrada la madrugada, otros en cambio ni se percataron de las obras. “Hemos dormido poco, nos avisaron de que harían las obras y hasta las tres o las cuatro de la mañana no hemos podido dormir, y esta noche me temo que otra vez, pero es lo que hay”, dijo una joven que vive en un edificio de Príncep de Viana que da justo a las obras. Otro residente del mismo bloque, en cambio, señaló que “porque han puesto carteles y han hecho reuniones, que sino ni me hubiera enterado de las obras”. Por otro lado, vecinos de Anselm Clavé apuntaron que “más que los ruidos, el problema ha sido dormir con todo cerrado para que no entrara polvo”. Por su parte, la presidenta de la asociación de vecinos y comerciantes de Noguerola-Estació-Segre, Maria Ángels Revés, señaló que “no nos ha llegado ninguna queja por las obras de momento, algunos vecinos que viven cerca han comentado que por la medianoche sí que oyeron algún ruido, pero han podido dormir bien, al igual que me han dicho otros vecinos de avenida del Segre y alrededores”. Revés recordó que la Paeria celebró reuniones informativas la semana pasada y confió que los días que quedan de trabajos nocturnos las molestias “sigan siendo mínimas”.Las obras de la nueva estación empezaron hace un mes, costará 40 millones de euros y durarán unos 22 meses. También se han hallado restos arqueológicos de la Edad Media.