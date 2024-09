Ordeig abre Sant Miquel proponiendo un frente común para reforzar el liderazgo agroalimentario de Catalunya

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha propuesto en la inauguración de la edición número setenta de la Fira de Sant Miquel un frente común de administraciones, instituciones, sector y ciudadanos para defender el liderazgo del sector de la agroalimentación de Catalunya. "Queremos estar presentes en Bruselas, donde se toman las decisiones, coordinarnos e ir todos a una. Lleida y Catalunya deben ser la punta de lanza de la nueva cultura agroalimentaria, lo tenemos todo para innovar y adaptarnos a los retos de los próximos diez años. Catalunya debe ser capaz de liderar las nuevas soluciones tecnológicas y de competitividad y eso no lo podremos hacer si no vamos todos a una, administraciones, empresas, Fira, sector, organizaciones y hacer una política de país", ha afirmado. Ordeig ha reclamado "el apoyo de la sociedad catalana al sector agroalimentario, que es el primero de la economía catalana", y ha subrayado que "con la bioeconomía se abren nuevas perspectivas que no podemos desaprovechar". Por ello, ha anunciado que "destinaremos los recursos necesarios y los pediremos al Estado y a Bruselas, para que Catalunya pueda tener la infraestructura, los equipamientos, la formación y los centros de investigación necesarios para liderar el cambio". También ha apostado por reducir y simplificar la burocracia para los agricultores y ganaderos y ha añadido que pedirá al ministro de Agricultura, Luis Planas, que mañana visitará el certamen, "la modernización del canal d'Urgell y trabajar conjuntamente para resolver temas que garanticen la competitividad del territorio".

Por su parte, durante la inauguración el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha remarcado la necesidad de potenciar Lleida como un "hub agroalimentario" y ser más líderes en el sector, para lo que ve clave mejorar las comunicaciones ferroviarias con un sistema de Rodalies y conexión del aeropuerto de Alguaire con la ciudad y los polígonos. Además, ha señalado que "estamos decididos a impulsar la Fira para impulsar Lleida". El presidente de la Diputación, Joan Talarn, ha emplazado a la Generalitat a aumentar su inversión y su apuesta por Lleida y su territorio, igual que ha hecho el presidente de la Cámara de Comercio, Jaume Saltó, que también ha reclamado llevar adelante el polígono de Torreblanca e infraestructuras ferroviarias para transportar productos de Lleida.