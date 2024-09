“El Estado echa agua al vino del acuerdo con ERC”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario general de Junts, Jordi Turull, lamentó ayer, durante su visita a la Fira de Sant Miquel, que el Gobierno central “va echando más agua al vino” al acuerdo firmado con entre PSC y ERC, después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, haya afirmado que el pacto para una financiación singular de Catalunya se centra únicamente en el Impuesto sobre la renta (más información en la página 32).“Miramos con preocupación lo que se firmó, lo que se vendió que se había firmado y las explicaciones que va dando cada vez el Gobierno del Estado, que va echando más agua al vino”, aseguró.

Turull indicó que Junts solo se pronunciará “cuando haya una propuesta efectiva” que entre en el Congreso, porque considera que cada día hay declaraciones y mensajes contradictorios sobre el pacto entre socialistas y republicanos. También recordó que el pacto entre los socialistas y los republicanos para dotar a Catalunya de una financiación singular fue un elemento “fundamental” para la llegada de Salvador Illa a la Presidencia de la Generalitat. “Nos preocupa el hecho de que una cosa es lo que se explicó que firmaban y otra es lo que el gobierno del Estado, una vez se ha producido el cambio político en Catalunya, ahora está explicando. No sé si la gente que votó ese cambio político en Catalunya, con las explicaciones que está dando ahora la señora Montero, votaría ahora lo mismo”, argumentó, e insistió en que “nosotros, hasta que no haya una propuesta concreta sobre la mesa, no nos pronunciaremos”. “Alguien vendió o explicó que había una gran victoria y que esto justificaba un cambio político en Catalunya y justificaba romper la unidad independentista”, incidió Turull.Sobre las negociaciones con el Gobierno para intentar sacar adelante la senda de déficit tras aplazarse su tramitación, Turull señaló que Junts está a la espera de un “cambio sustancial” respecto a la propuesta inicial.

Cuestiona si las personas que votaron un cambio en Catalunya ahora mantendrían su voto

“No buscamos un golpe de efecto para decir que les hemos hecho cambiar”, aseveró, y añadió que el objetivo de Junts es lograr la propuesta más favorable para los ciudadanos.

Respecto a la Fira de Sant Miquel, que Turull visitó acompañado de mienbros y diputados de su partido, aseguró que “venimos para observar, escuchar y ayudar a este sector tan importante para el país en temas como la modernización de los regadíos o los precios”. “Queremos saber qué se ha podido mejorar respecto al año pasado y ponernos a disposición del sector para afrontar sus retos”, subrayó.Y sobre la situación del aeropuerto del Prat de Barcelona, el secretario general de Junts reclamó al Govern “toda la ambición” para conseguir la gestión de la infraestructura. “Un presidente de la Generalitat que tuviera un poco de mentalidad de estado debería reclamar el traspaso de la gestión del aeropuerto para que no seamos un ‘hub’ del de Barajas”, sentenció.

«Venimos a escuchar y a ayudar a este sector tan importante (el agrario) para el país»