Chamba rechazó un curso contra la violencia sexual y saldrá libre en 5 años

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El próximo sábado se cumplirán 20 años del asesinato de Isabel Bascuñana. El autor, Gilbert Antonio Chamba, un asesino en serie, fue condenado a 45 años de cárcel pero saldrá en 2029, ya que la pena máxima efectiva es de 25 años. Hasta la fecha no ha disfrutado de ningún permiso porque se ha negado a hacer un curso contra la violencia sexual.

Gilbert Antonio Chamba Jaramillo fue condenado a 45 años de prisión por asesinar y violar a Isabel Bascuñana, una joven de 21 años que estudiaba Derecho en el campus de Cappont de la Universitat de Lleida. El asesinato se produjo el 23 de noviembre de 2004 –el próximo sábado se cumplirán 20 años– y es uno de los crímenes más escandaloso que se han cometido en Ponent porque Chamba, que ahora tiene 61 años, es un asesino en serie del que se descubrió días después, gracias a un periodista, que había matado a otras ocho mujeres en Ecuador entre 1988 y 1993, crímenes por los que solo cumplió ocho años de prisión. En su país se le conocía como el Monstruo de Machala y fue legalizado por la subdelegación del Gobierno de Lleida en el año 2001, desapareciéndole por error este horroroso historial delictivo. En Lleida, tras el crimen, se descubrió que intentó violar y matar a una otra mujer en verano de 2003 (también fue condenado por ello) e hizo lo mismo con otra joven el día antes del crimen de Isabel.

Pese a ser penado con 45 años –que se cumplirán a finales de noviembre de 2049–, Chamba saldrá en libertad mucho antes. Concretamente, a finales de noviembre del 2029, dentro de cinco años. ¿Por qué? Porque se decretó que cumpliría 25 de prisión efectiva. En España, cuando se cometió el crimen, el máximo legal de prisión efectiva era de 20 años –la prisión permanente revisable es de 2015 y no puede aplicarse retroactivamente– aunque en casos de especial gravedad se podía ampliar hasta los 30. En el caso de Chamba se fijó en 25. De esta forma, el Monstruo de Machala se encuentra actualmente en la fase final de su pena, lo que le permitiría poder salir esporádicamente con permisos. Sin embargo, según fuentes solventes, todavía no ha podido pisar la calle porque desde 2022 tiene “disconforme” un Programa Individual de Tratamiento (PIT).

Justicia ha declinado informar de ello. Un PIT disconforme puede serlo por no haber aceptado el programa contra la violencia sexual, que es lo que ha ocurrido en este caso, según las mismas fuentes. Los internos condenados por delitos sexuales, además de carecer de faltas disciplinarias, necesitan haber realizado satisfactoriamente este curso y pagar la responsabilidad civil para acceder a los permisos penitenciarios para que la Junta de Tratamiento apruebe sus solicitudes. Algo que no ocurre en este caso. Chamba cumple condena en Quatre Camins de la Roca del Vallès (Barcelona), concretamente en un módulo con internos penados por violencia sexual. Actualmente tiene 61 años por lo que dentro de un lustro saldrá con 66.

Cronología Desaparición 23-11-2004: A las 22.30 horas fue la última vez que se vio con vida a Isabel. Estaba en la Illa de l’Oci de Cappont. Dijo por teléfono a su madre que se iba a comprar un bocadillo. Hallan el cadáver en el coche 24-11-2004: La familia inicia su búsqueda y denuncia su desaparición ante los Mossos. Por la noche, encuentran su coche en la calle Ignasi Bastús de La Bordeta. El cuerpo sin vida de Isa estaba en el maletero.

Detención de Chamba 1-12-2004: Los Mossos arrestan a Chamba. Era el vigilante del parking de la Illa de l’Oci. Sus huellas estaban en las bolsas de basura que tapaban el cadáver. El día 25 fue interrogado.

Monstruo de Machala 8-12-2004: Se descubre que es un asesino en serie y ha matado a 8 mujeres en Ecuador (había cumplido 8 años de cárcel). Fue regularizado sin constarle antecedentes en su expediente. 24-11-2004: La familia inicia su búsqueda y denuncia su desaparición ante los Mossos. Por la noche, encuentran su coche en la calle Ignasi Bastús de La Bordeta. El cuerpo sin vida de Isa estaba en el maletero.1-12-2004: Los Mossos arrestan a Chamba. Era el vigilante del parking de la Illa de l’Oci. Sus huellas estaban en las bolsas de basura que tapaban el cadáver. El día 25 fue interrogado.8-12-2004: Se descubre que es un asesino en serie y ha matado a 8 mujeres en Ecuador (había cumplido 8 años de cárcel). Fue regularizado sin constarle antecedentes en su expediente.

¿Qué ocurrirá cuando salga libre? En este caso, en la sentencia, tanto la Audiencia como el Tribunal Supremo (TS), fijaron que “el condenado no podrá residir en Lleida, ni acudir a esta ciudad y sus alrededores en un radio de 100 kilómetros durante los diez años siguientes al cumplimiento de la condena, prohibiéndole expresamente aproximarse o comunicarse, por cualquier medio, con la familia de la víctima”. También cabría la posibilidad de expulsarle de España. El Supremo, que en 2007 confirmó la sentencia de la Audiencia, mandó dar testimonio a la subdelegación del Gobierno de Lleida –que era quien había regularizado su situación en 2001 pese a que su expediente carecía de la documentación exigida, entre ella, el historial delictivo en Ecuador– “a fin de que, si procediere, se incoe expediente administrativo de expulsión cuando corresponda al amparo del artículo 57 de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de extranjeros en España”.

La familia Bascuñana, investigadores y expertos están convencidos de que cuando Chamba salga libre lo volverá a hacer. De hecho, en el fallo, los magistrados hacían la siguiente afirmación: “Asumiendo el alcance de sus actos, presenta el perfil de la psicopatía con violencia gratuita y persistente, junto a una profunda desviación sexual consistente en la necesidad de unir el sexo forzado con la muerte”.

Sergi Mesalles, jefe de investigación de los mmee: «Estuvo a punto de que se nos escapara»

Sergi Mesalles, jefe de investigación de los mmee. - Amado Forrolla

La investigación del asesinato de Isabel debió de ser muy complicada.

Fue un impacto. Tuvimos mucha presión por las circunstancias, era un caso complejo y generó una gran alarma social. Desde el inicio vimos que la víctima había sido agredida sexualmente. Además, había muchas líneas de investigación abiertas. El trabajo del equipo de investigadores y de otras unidades fue ingente.

¿Cómo llegaron hasta Chamba?

Era unos de los vigilantes del parking donde Isabel aparcó el coche. Lo entrevistamos en el lugar y en comisaría, como a otras muchas personas. Aquí, como al resto, se le tomaron las huellas. Levantó las sospechas de un compañero: llevaba tatuajes carcelarios y fue poco colaborativo. Salió de aquí monitorizado.

Las huellas fueron claves.

Sí, porque se encontraron en la bolsa de basura que tapaba el cuerpo, pero también había otras. La clave fue cómo estaban distribuidas en ella.

¿No conocían qué era una persona condenada por asesinato?

Su expediente estaba limpio.

Intentó huir en días posteriores.

Compró varios billetes de avión. Lo teníamos controlado pero hubo algún momento en el que estuvo a punto de que se nos escapara.

¿Fue a posteriori cuando supieron que lo había intentado con otras dos mujeres en Lleida?

Sí. A raíz de la difusión del caso. Solo un día antes lo había intentado con una chica que fue al cine. Chamba manipuló su coche. Al regresar, iba con un amigo, fue lo que la salvó. Meses atrás lo había intentado con otra mujer.

¿Mantiene que si sale libre lo volverá a hacer?

Sí, ya lo dije en el juicio.

El suyo es un trabajo duro a nivel emocional.

El contacto con los familiares, que también son víctimas, es muy duro. Viven una injusticia. Son casos que te marcan.

La familia de la joven asesinada advierte del peligro de Chamba: «Cuando salga de la cárcel volverá a matar y a violar»

Vicenç Bascuñana, hermano de la joven leridana asesinada en 2004. - Jordi Echevarria

“Cada día 23 de noviembre es una fecha dura para toda la familia. Pero hemos conseguido quedarnos con el recuerdo de Isabel, que es lo importante”, afirma Vicenç Bascuñana, hermano de la joven leridana asesinada. Él y su hermano Josep fueron las caras visibles de la familia Bascuñana tras el crimen. Vicenç también fue el enlace con los Mossos d’Esquadra. Recuerda que “mi padre falleció en 2016, en buena parte debido a que no lo superó, lo vivió de otra manera”. Preguntado por cómo se encuentran dos décadas después, asegura que “lo que nos causa más malestar en estos momentos es el hecho de que haya la posibilidad de que un monstruo como él pueda salir libre de aquí cinco años. Porque si sale, volverá matar y a violar. Lo consiguió hacer nueve veces y las que lo ha intentado ni se saben”. Vicenç Bascuñana añade que “hay personas que no se pueden rehabilitar, la justicia y la seguridad deben dar una solución”.

Recuerda cómo vivió esos días y, especialmente, cuando se supo que Chamba era un asesino en serie que había entrado en España sin antecedentes penales. Cabe recordar que el Monstruo de Machala llegó al estado en noviembre de 2000. La Oficina de Extranjería de Lleida le concedió en octubre de 2001 la residencia para trabajar por arraigo con un historial limpio. El Ministerio del Interior reconoció el error. Fallaron todos los protocolos de seguridad. “Lo vivimos con mucha indignación. Primero porque te ha pasado a ti y, después, porqué nos ha pasado de esta manera”, afirma, y hace la siguiente comparación: “Es una sensación de injusticia como la que ahora tiene la gente de Valencia con la dana. ¿Cómo ha podido ser? Han fallado todos los protocolos. Te queda la impotencia y la rabia ¿Qué pasaría si les hubiera pasado a las personas que mandan?”.

En este sentido, asegura que “ya que lo que nos ha pasado no se pueda arreglar, al menos hay que evitar que pueda volver a ocurrir. Nos preocupa porque cinco años pasan rápido. No es un tema solo nuestro. Tendrá 66 años y podrá hacer muchas cosas”. No se quedarán de brazos cruzados. Recuerda que no se fijó una orden de expulsión. “Nosotros pedimos e intentaremos que esto se tenga en cuenta. Si hace falta, nos moveremos”. En todos estos años no ha habido ni una disculpa de Chamba ni del Estado. “Nunca lo ha reconocido. Tampoco queremos que nos pida perdón. Ni lo hemos buscado. Nos quedamos con el recuerdo de Isa”, dice.

Un asesino en serie mató a un payés de Vilanova de la Barca

El crimen se produjo el 5 de enero de este año. - Gerard Hoyas

Un asesino en serie de payeses estaría detrás del crimen de un agricultor de Vilanova de la Barca del pasado 5 de enero y de otros dos hombres en Navarra en homicidios prácticamente calcados que se produjeron en noviembre y en diciembre del año pasado. El caso está todavía por resolver aunque ha habido avances relevantes, según ha podido saber este periódico. Esta es la línea de investigación que siguen desde hace meses los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil. No se trata solo de crímenes que tienen un patrón similar sino que hay indicios y pruebas que refuerzan esta hipótesis. Ramon Rossell, de 84 años, fue agredido brutalmente con sus propias tijeras cuando estaba podando su finca. El asesino le robó el coche y huyó a Francia tras pasar por Andorra. En Ponts se saltó un control cuando los Mossos todavía no conocían el crimen. En los otros dos casos, las víctimas tenían 68 y 80 años en Tudela y Ribaforada (Navarra).

El asesinato de Cappont está “en vía muerta” 18 años después

La víctima fue acribillada cuando salía con su vehículo del parking de la calle Riu Ter. - Lleonard Delshams

El pasado 9 de noviembre se cumplieron 18 años del asesinato de Isaac Martínez, el joven de Cappont de 26 años que fue acribillado a balazos cuando salía con su coche de un parking en la calle Riu Ter de este barrio para ir a trabajar. El crimen sigue impune y no han aparecido nuevos indicios en los últimos años. “El caso está en vía muerta. Los investigadores aseguran que no está cerrado pero en los últimos años no ha habido ninguna novedad”, asegura Pau Simarro, abogado de la familia de la víctima. Simarro ya ha dicho en reiteradas ocasiones que pedirá llevar el caso a juicio para evitar la prescripción del delito, que se producirá a los 20 años, en 2026.

El joven fue tiroteado cuando salía con su coche de un parking en la calle Riu Ter a las 7.40 horas del 9 de noviembre de 2006. Un desconocido le disparó siete tiros, dos por la parte trasera del coche y cinco desde el costado. El autor iba vestido de negro, con un pasamontañas y un chaleco reflectante. En la calle había unos operarios que iban vestidos de manera similar, lo que demuestra que fue un crimen premeditado. Por este crimen fue detenido un vecino de Lleida que pasó algunos meses en prisión preventiva y fue exculpado a raíz de un informe de la Guardia Civil. Ese informe concluyó, contradiciendo a otro de los Mossos, que no se podía establecer una relación de identidad entre los restos de pólvora hallados en las manos y las prendas de esta persona – alegó que había cambiado una batería del coche que contenía los mismos elementos– y los restos de cartuchos que impactaron en la víctima. La familia Martínez pidió nuevos informes pero se rechazaron. Ellos tienen claro el sospechoso. Creen que hay indicios contra esa persona aunque hubo ciertos errores en la investigación policía.

Pau Simarro tiene previsto presentar a mediados de 2025 un escrito con toda la documentación y pruebas circunstanciales para reabrir la causa y “convencer” al juzgado de Instrucción 4 y a la Fiscalía para que “se someta a juicio” a la personas que de momento ha sido exculpada.

Un francotirador acabó con la vida de un empresario en La Baronia

L’assassinat va passar el gener del 2022. - C. SANS

Joan Coromina, un empresario de Oliana de 61 años residente en Cervera, falleció el 25 de enero de 2022 –en dos meses se cumplirán tres años– tras recibir un disparo en el pecho cuando se encontraba en una finca de su propiedad en Gualter, núcleo de La Baronia de Rialb. Un francotirador escondido en el bosque le disparó desde lejos. Casi tres años después no constan detenidos y el caso sigue abierto.

La hipótesis más probable es que el móvil del crimen está relacionado con negocios de la víctima, que movía mucho dinero y disponía de múltiples propiedades y fincas en esta zona y también en el Alt Urgell, el Solsonès, Barcelona y Cervera, donde residía. También tenía muchos vínculos con personas de Andorra. El escenario, sin testigos ni cámaras, ha complicado sobremanera las labores de investigación de los Mossos. En este caso, ha tenido mucha importancia el estudio de balística con análisis al más alto nivel.

Les Borges, un asesinato sin hallar el cadáver de la víctima

Imagen de la casa. - Maite Monné

Hace apenas un mes se cumplieron tres años del asesinato y la desaparición de Pol Cugat, un joven de 25 años que vigilaba una plantación de marihuana en una casa de Les Borges Blanques. El cadáver todavía no ha sido hallado. El principal sospechoso del crimen, en un caso que destapó SEGRE, es Albert M.B., un vecino de Lleida de 46 años que fue detenido y que estuvo encarcelado preventivamente desde junio de 2022 hasta abril del año pasado. Hay otra media docena de investigados. “Los investigados por el asesinato de mi hijo Pol siguen haciendo vida normal, pero nosotros no. Hemos perdido la esperanza de encontrar su cadáver”, afirmó a este medio Carmen Peguero. Varios investigados se presentaron en la comisaría de Mossos de Lleida para denunciar el asesinato aunque afirmaron que ellos no habían sido.