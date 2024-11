Se dispara el uso inadecuado de fármacos para la ansiedad

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya ha constatat un augment del 14,41% el 2023 de l’ús “inadequat” de tractaments amb benzodiazepines per a l’ansietat a l’Atenció Primària a Catalunya, així com d’un 17,2% dels hipolipemiants (fàrmacs per reduir els lípids a la sang). Aquesta és una de les conclusions de la Central de Resultats, que ha analitzat dades de 257 indicadors durant el període 2017-2023.

També s’han incrementat un 4,2 per cent els pacients polimedicats amb més de 10 principis actius i un 1,9 per cent els consumidors de fàrmacs antipsicòtics, per la qual cosa Salut creu que les àrees del sistema de salut amb “més marge de millora” estan relacionades amb l’adequació dels tractaments farmacològics. Així mateix, destaca que l’atenció presencial als CAP no ha recuperat els nivells d’abans de la pandèmia mentre que l’ús de l’aplicació La Meva Salut i l’eConsulta es manté elevat. Destaca la millora de la satis-facció dels usuaris de l’Atenció Primària, que ha crescut un 4,75% respecte a l’any 2022, i també la disminució del 12,3 per cent de la freqüentació dels pacients amb patologia crònica.

En l’àmbit de l’atenció hospitalària, constata un augment del 7% d’hospitalitzacions en general, però una reducció del 3 per cent a la mitjana de dies d’ingrés. Respecte a les emergències mèdiques, han disminuït tant les trucades com les consultes sanitàries i administratives, i s’identifica com una de les “principals àrees de millora” la derivació als Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), que es troba en un 13,4%, lluny de l’objectiu del 30% marcat pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El nombre de visites de salut mental per persona es manté “estable”, malgrat que s’han incrementat els inicis de tractament per deshabituació a qualsevol substància, especialment a l’alcohol i la cocaïna en homes a partir dels trenta-cinc anys d’edat.