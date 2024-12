La campaña de Navidad supone en Lleida entre el 20% y el 50% de las ventas del año

Publicado por espín/costa d./carbonell Verificado por Creado: Actualizado:

La campaña navideña, que desde hace unos años empieza ya a finales de noviembre con el Black Friday, es la época más frenética para el comercio. Hasta el 5 de enero, víspera de Reyes, las tiendas y grandes superficie podrán abrir casi de manera ininterrumpida, excepto los próximos días 6, 25 y 26, lo que supone un maratón comercial que tanto las patronales Pimec y Fecom, como los sindicatos y los trabajadores ven excesivo.

Es cierto que la fiebre compradora asociada a esta época provoca que los comercios facturen hasta el 50% del total del año, según los sectores (el de los juguetes, por ejemplo, hace su agosto), pero de forma mayoritaria consideran que no es necesario abrir todos los domingos de la campaña para facilitar las compras. Algunos apuntan que con abrir el 22 de diciembre y el 5 de enero sería suficiente.

El presidente de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, afirma que hoy empieza “el mes más importante del año” para los pequeños comercios, ya que “la campaña de Navidad supone entre el 20 y el 40% de su facturación anual, depende del sector”. Detalla que los comercios que más dependen de estas fechas son los especializados en productos electrónicos, del hogar, pescaderías, tiendas de alimentación especializada y también la moda, “aunque muchas personas se esperan a las rebajas de enero para comprar ropa”, indica .

Añade que la hostelería también depende cada vez más de la Navidad “porque se juntan las cenas de empresas con un aumento de las comidas familiares en los restaurantes por comodidad”. El presidente de la Federación de Comercio, Rafel Oncins, se muestra partidario de regular de alguna forma el calendario de aperturas para mejorar la calidad de vida del sector comercial, que tiene muy difícil la conciliación con tantos festivos de apertura comercial autorizada.

Cristina, una trabajadora del comercio textil, indica irónicamente que “es la época del año en que los trabajadores empezamos a tomar ansiolíticos para soportar estos días, porque no damos abasto”. Asegura que es “una pérdida de tiempo y dinero” para el comercio abrir tantos días, ya que “a la larga no sale a cuenta. “Las franquicias suelen pagar bien las horas extra, pero muchas veces no es rentable. Yo he tenido que contratar una cuidadora para que se encargue de mis hijos para ir a trabajar un festivo. Es un sinsentido”, lamenta. Cree que el pequeño comercio “muchas veces se deja arrastrar” por esta maratón comercial y apunta que “al contar con pocos trabajadores, se comen todos los festivos y en vez de pagarte más te lo cambian por una fiesta entre semana”. Incide en que los pequeños comerciantes “muchas veces se dejan llevar por las grandes marcas o la tienda de al lado y abren por abrir”. y opina que para revertir esta situación solo haría falta un poco de seny y conciencia entre los consumidores para ver que con tres o cuatro festivos al año sería suficiente”.

De la misma forma opina Isabel, que trabaja en el sector de la alimentación. Considera que “como sociedad nos han malcriado con tantos días de apertura y no son necesarios para nada”. Recuerda que “hace diez o doce años no había tantos festivos abiertos y la gente compraba igual o más, simplemente se adaptaba a los horarios del comercio, que de por sí ya son bastante holgados”. Además, señala que en la alimentación “la maratón la empezamos ya por Tots Sants y no paramos hasta enero, no hacemos vacaciones por Navidad, la conciliación son los padres”. Isabel cree que “la única forma de cambiar este paradigma es que la gente tome conciencia de que no hace falta abrir tantos días y dejar que los trabajadores puedan conciliar en estas fechas tan señaladas, pero solo te das cuenta hasta que tienes un familiar o amigo que trabaja en el sector”.

Apertura desigual en fiestas en las tiendas de comarcas

Tàrrega ya respira ambiente navideño. Los establecimientos comerciales prevén abrir varios domingos.

La apertura comercial los domingos de diciembre y enero en las capitales de comarca es desigual. Mientras algunas sí que lo harán algunos festivos como Tàrrega, otras como La Seu no tienen ninguna previsión de hacerlo.

El presidente de la Unió de Botiguers de La Seu (Ubsu), Juan Salsas, explico que el sector del comercio en la capital del Alt Urgell “no tiene tradición” de abrir los domingos “ni prevé hacerlo estas fiestas de Navidad”. “En mi caso tengo una tienda de juguetes y nunca me ha salido a cuenta abrir, imagina el resto de sectores”, dice. “Ya tenemos la problemática de los sábados por la tarde todo el año, ya que a los pocos que abren no les salen los números”, informa C. Sans.

En la capital del Pla, Mollerussa Comercial ha comunicado a sus asociados la posibilidad de apertura los domingos en este mes. Según su presidenta, Lídia Vilaltella, se prevé una repuesta diversa. En este sentido, explicó que varios comercios del centro, como los de la calle Jacint Verdaguer, ya han acordado abrir el domingo día 22, informa J. Gómez.

En Tàrrega los comercios asociados a Foment Tàrrega tienen previsto abrir los domingos 15 y 22 así como el 5 de enero, aunque desde la entidad y el ayuntamiento recuerdan que la apertura está autorizada para todos los domingos entre el 1 de diciembre y el 5 de enero. Uno de los domingos en los que se prevé mayor afluencia de clientes es el 15 coincidiendo con la reformulada Fira d’Artistes i Mercat de Nadal, informa L. Pedrós.

Según la Associació de Comerciants de Cervera, solo 6 tiendas prevén abrir los domingos. La presidenta de la entidad, Esther Pallarés, señala que son sobre todo tiendas de ropa y complementos. Del 6 de este mes hasta el 6 de enero, se pondrá en marcha la campaña Per Nadal, compra al comerç local. En Guissona, según la Associació de Comerciants, se ha acordado abrir el 6 de diciembre y los domingos 22 de este mes y 5 de enero, vigilias de Navidad y Reyes, informa C. Marsiñach.