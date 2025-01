Un matrimoni de Lleida, perdonat d’un deute de gairebé 350.000 euros per la Llei de Segona Oportunitat

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Jutjat Mercantil número 1 de Lleida ha condonat un deute de 347.542 euros a un matrimoni lleidatà (183.813€ a l’home i 163.729€ a la dona) la situació d’insolvència del qual es va originar el 2008, quan ell va perdre la seua feina. Per afrontar les despeses hipotecàries, la parella va acceptar els préstecs oferts per la seua entitat bancària, la qual cosa va acabar agreujant la seua precària situació econòmica. Així, el jutge ha aplicat la Llei de la Segona Oportunitat a aquests clients de Bergadà Abogados, exonerant-los del passiu insatisfet.

L’odissea d’aquest matrimoni es remunta a la crisi econòmica de 2008. Després de la pèrdua de l’ocupació del marit, els ingressos familiars es van reduir dràsticament, dificultant el pagament de la hipoteca firmada pocs anys abans. "Passem de pagar 600 euros al mes a 1.300 euros mensuals, una quantitat impossible d’abonar amb un sol sou", recorda ell. A més, el seu fill de tan sols dos anys era la seua màxima prioritat: "Per a nosaltres era fonamental que no li faltés res", explica la parella.

Davant d’aquest panorama, el director del seu banc els va oferir préstecs com a ajuda financera, però lluny de solucionar el problema, això "els va acabar d’enfonsar", ja que el deute va anar creixent exponencialment a causa dels interessos. Durant gairebé quatre anys, l’home va estar a l’atur, incapaç de trobar noves oportunitats laborals en un context de crisi generalitzada. "Volíem arreglar la situació, però amb un nen petit i només un de nosaltres treballant, era totalment impossible", lamenten.

Embargaments i subhasta del pis

La situació es va tornar insostenible i van començar a rebre els primers embargaments judicials. El 2013, incapaços de fer front a les quotes hipotecàries, el seu pis va ser executat i subhastat, quedant pendent un deute d’uns 150.000 euros, al qual se sumaven els préstecs contrets. "Estaven en una situació summament complicada, amb un futur molt incert a causa de totes les adversitats sofertes", comenta Marta Bergadà, advocada que ha portat el cas i sòcia fundadora de Bergadà Abogados.

Pressió i problemes de salut

A les dificultats econòmiques es van sumar les constants trucades de l’entitat bancària reclamant els pagaments pendents. "Cada dia rebíem nombroses trucades. Va arribar un moment en què, amb tan sols veure un número desconegut, ens posàvem malalts per l’aclaparament i la pressió", puntualitza la parella, afegint que "fins la data no aconseguíem dormir ni sis hores seguides, a tot estirar tres o quatre, i això acaba passant factura a la salut". A més, a l’home se li va concedir una incapacitat total per malaltia, que posteriorment es va agreujar convertint-se en absoluta.

Llum al final del túnel

Va ser al març quan van llegir en premsa un cas similar en el qual un jutjat havia perdonat un deute. Indagant, van descobrir que Bergadà Abogados havia portat casos de famílies en situacions semblants, aconseguint l’exoneració del passiu insatisfet. Ràpidament van contactar amb Marta Bergadà per exposar el seu cas. "Comprovem que estaven al límit i que els deutes inicials s’havien convertit en una immensa bola de neu difícil d’afrontar", comenta l’advocada, que va iniciar el procediment en demostrar que es tractava de deutors de bona fe que podien acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat.

Un nou començament

Recentment, el jutge va emetre la interlocutòria que exonerava el matrimoni del passiu insatisfet de 347.542 euros. "Quan em van trucar de Bergadà Abogados, havia anat a buscar la meua dona al treball. En comunicar-m’ho, vaig sentir una sensació molt difícil de descriure. Quan va sortir ella, estava emocionat i amb la mirada ens ho vam dir tot. Va ser un moment molt intens després de tants anys de sofriment", relata l’home. Ara, podran "viure amb total tranquil·litat, tenir un pis en propietat" i assegurar que el seu fill no "es vegi afectat en un futur" pel seu infortuni.

Marta Bergadà destaca que, encara que sembli llunyà, encara hi ha famílies patint les conseqüències de la devastadora crisi del 2008. Per això, recalca el paper clau d’advocats i mitjans de comunicació per donar a conèixer la Llei de la Segona Oportunitat, permetent als deutors de bona fe acollir-s’hi i tenir un futur digne.