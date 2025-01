El ayuntamiento de Lleida aprueba las cuentas de 2025 con los votos a favor del PSC y Junts

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Verificado por Creado: Actualizado:

El pleno del ayuntamiento de Lleida ha aprobado esta mañana el presupuesto de 232 millones de euros para este año con los votos del gobierno del PSC y el grupo de Junts (14) después de que los dos partidos elaborarán la propuesta de forma conjunta y el voto en contra del resto de grupos de la oposición (13). Un acuerdo que se hizo público hace ya unas semanas y que reedita el que fraguaron para las cuentas del año pasado. Un entendimiento que ha sido objeto de críticas por parte del resto de grupos oposición, especialmente ERC, que votaron en contra de la aprobación del documento tras calificarlo de mediocre, poco ambicioso y alejado de las necesidades reales de los ciudadanos. Por su parte, tanto el alcalde, Fèlix Larrosa, como la portavoz de Junts, Violant Cervera, destacaron que son unas cuentas "expansivas para solucionar los problemas de Lleida y velan por los grandes proyectos de ciudad" y que ambos partidos velarán "de forma exigente y vigilante" el cumplimiento de los acuerdos.

El debate lo ha iniciado la teniente de alcalde de Buen Gobierno, Carme Valls, que ha alabado la colaboración de Junts para elaborar un presupuesto "que busca transformar la ciudad para hacerla más cómoda, bonita, sostenible y funcional para todo el mundo". Ha detallado que el documento prevé desarrollar el plan de la estación, el nuevo modelo ferial, recuperar las termas romanas de Cardenal Remolins, la reforma de Les Basses d'Alpicat, Riu Ebre y Doctor Fleming, la mejora de los equipamientos deportivos y reforzar las políticas enfocadas en vivienda y juventud. "Son unos presupuestos que sientan las bases para una ciudad alegre", ha señalado Valls.

El jefe de la oposición y del PP, Xavi Palau, ha calificado el debate de esta mañana de "insulso porque el presupuesto ya está aprobado tras el acuerdo entre PSC y Junts" y que el documento "no incluye ninguna otra aportación que no se haya anunciado estos últimos doce meses. Nada cambia y todo sigue como siempre", ha dicho Palau, que ha calificado las cuentas de "mediocres porque al acuerdo también se ha sumado mucho mediocre". Mucho más dura fue su homóloga de ERC, Jordina Freixanet, que acusó al PSC de seguir viviendo "del legado republicano del pasado mandato" y de asumir gastos cuotidianos como el mantenimiento de la vía pública y de los edificios municipales endeudándose. "Estamos ante un gobierno que no cumple y no escucha", ha aseverado Freixanet, que también ha cargado contra el acuerdo PSC-Junts. "Han priorizado unos socios todo el mandato y al resto nos quieren de comparsa", dijo la líder de los republicanos, que ha añadido que Larrosa "ha reeditado el pacto de los ángeles que hicieron Àngel Ros con Ángeles Ribes en 2015, en el que Ciudadanos hacía de muleta del PSC sin estar en el gobierno, pero ahora al acuerdo que han hecho con Junts, que le ha salvado el mandato, lo podrían llamar el pacto de la lechera por todo lo que promete y no se hará". Valls respondió a Freixanet recordándole que ERC pactó un gobierno con Junts el pasado mandato ."Si lo hace ERC es fantástico pero si lo hace el PSC es un escándalo", le ha afeado Valls, mientras que Larrosa ha pedido "dejar de lado trifulcas y malos rollos y que todo el mundo asuma lo que ha dicho en esta cámara".

Otra de las protagonistas del debate ha sido Violant Cervera, que ha defendido el acuerdo presupuestario destacando que "la vocación de gobierno de un partido se demuestra cuando está en la oposición", que ha justificado el acuerdo señalando "el alto grado de coincidencia en nuestras propuestas y las del PSC". Ha remarcado que pese a este acuerdo no entrarán en el gobierno y que "desde esta oposición vigilante trabajaremos por Lleida, esta es nuestra forma de hacer política municipal, velar por los grandes temas de la ciudad y por mejorar el día a día de sus habitantes".

Por su parte, la portavoz de Vox, Gloria Rico, ha dicho que "no hay por dónde coger" el presupuesto, que no da respuesta a las necesidades de los leridanos y ha criticado que el gobierno no les haya llamado para hacer aportaciones, a lo que Valls le respondió que el resto de grupos enviaron sus propuestas sin que se lo pidieran. Su homóloga del Comú, Laura Bergés, que siguió la sesión de forma telemática, ha lamentado que el presupuesto no trata cuestiones sobre movilidad, seguridad, vivienda y sostenibilidad.