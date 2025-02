Declara que su expareja la violó tras colarse en su casa por la noche

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Una mujer declaró ayer en la Audiencia de Lleida que su expareja la violó tras colarse en su casa de Tremp por la noche mientras sus dos hijos pequeños dormían en otra habitación. El hombre fue juzgado por dos delitos de agresión sexual y otro de quebrantamiento de condena por los que la Fiscalía solicitó que se le impongan 22 años y medio de cárcel, tras rebajar su petición inicial, que era de 26,5 años, mientras que la defensa pidió 7,5 años. Se da la circunstancia de que el acusado ya tenía cinco condenas firmes previas a los hechos por quebrantamientos de órdenes de alejamiento respecto a la víctima. Durante su declaración en la vista oral, la mujer relató que el 21 de febrero de 2024 su expareja entró en su vivienda por el tejado y por una ventana que estaba rota. Añadió que el hombre iba bebido y drogado y que empezó a hacerle tocamientos con la intención de tener relaciones sexuales. “Yo le apartaba, le quitaba la mano y le decía que no, pero estaba agotada psicológicamente de toda la situación y finalmente accedí para que se fuera cuanto antes”, aseguró. Días después, el 1 de marzo, explicó que su expareja volvió a presentarse en su casa de noche. “Estaba muy ido, iba bebido y drogado y no paraba de hablar solo y de dar vueltas de un lado para el otro. Me tocaba, yo no quería”, dijo. Por la mañana, explicó que aprovechó cuando tenía que llevar a los niños al colegio para llamar a los Mossos d’Esquadra. La víctima rechazó recibir una indemnización económica. “Solo quiero seguir mi camino y que se aleje de mí”, declaró.

Los agentes que actuaron ese día declararon que se encontraron a la mujer “muy nerviosa” y que hallaron al acusado escondido debajo de una cama en una de las habitaciones del piso. Aunque dijeron que no era razonable acceder por el tejado, no pudieron descartar que fuera posible. Por su parte, el acusado negó que forzara a su expareja a tener relaciones. Aseguró que, debido al consumo de alcohol y drogas, le era imposible. “No me aguantaba ni de pie”, remarcó, a lo que añadió que era ella quien le abría la puerta de su casa cuando iba. En su informe, la fiscal aseguró que la mujer dejó de denunciar porque no confiaba en que el sistema la protegiera.

El acusado dice que presenció un crimen y que ahora le investigan

Durante el juicio, el acusado dijo que tras ser condenado a trabajos comunitarios y un tratamiento de rehabilitación se fue a vivir de ocupa en un camping de La Pobla de Segur. Allí, dijo, fue testigo de un homicidio y añadió que ahora está siendo investigado en este caso porque “lo expliqué tres o cuatro meses después”. Así justificó que volviera al consumo de alcohol y drogas al asegurar que esto “me desmoronó”. Todo apunta a que el hombre se refirió al hallazgo del cuerpo de una mujer de 28 años que en octubre de 2023 se localizó en un huerto de Torallola. Por este crimen, está acusado la expareja de la víctima y que precisamente había ocupado un bungalow en este camping en el momento de los hechos. Además de la pena de prisión, la Fiscalía pidió que se le imponga una orden de alejamiento de la víctima durante 30 años y la retirada de la patria potestad de su hija.