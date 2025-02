Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La familia de un exalumno de la academia LM Idiomas, que cerró de forma súbita a principios de año con una deuda de unos 435.000 euros, denuncia que este mes le han cobrando dos veces la cuota mensual de 66 euros. “En enero la siguieron cobrando y devolví el recibo, pero este mes me la han cobrado doblada y no entiendo por qué. Hemos podido recuperar el dinero sin problemas, pero no me parece normal”, explica la afectada. Asimismo, denuncia que “solo recibimos uno de los dos libros que pagamos, y con mucho retraso”.

Otra persona denunció en enero que le cobraron la mensualidad cuando el centro ya estaba cerrado. El abogado de la academia, Jaume Moll, aseguró entonces que estos casos “son puntuales y muy esporádicos”, y explicó que “se dio la orden a los bancos de parar todos los cargos, pero con alguno ha habido incidencias y no se ha podido evitar”.

La academia LM, que contaba con tres centros de la ciudad, dejó ‘colgados’ a sus más de 500 exalumnos y a sus 35 trabajadores el 3 de enero cuando les anunció vía WhatsApp que no retomaría las clases pasadas las fiestas de Navidad.