Aplazadas sesiones de quimioterapia en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida por una avería

El hospital Arnau de Vilanova de Lleida se ha visto obligado a aplazar sesiones de quimioterapia a causa de una “avería temporal”, según confirmaron fuentes del centro después de que un paciente de Urología explicara que “me operé de cáncer de vejiga el pasado julio, me sometí a tratamientos de quimioterapia durante cinco semanas, descansé tres meses como estaba previsto y volví hace dos semanas para seguir con mi tratamiento, pero la semana pasada ya no recibí la llamada habitual de la enfermera para programar la próxima sesión”.

Aseguró que “llamé a la oficina de atención al paciente del Arnau y al departamento de Salud, pero no me dieron ninguna justificación ni me derivaron a ningún otro centro, solo conseguí que una enfermera me explicara que había un problema de suministro de farmacia y que estábamos afectados todos los pacientes del servicio”.

En efecto, indica que conoce a 5 pacientes más de Urología en su misma situación. Fuentes del Arnau, por su parte, afirmaron que “no es más que una avería temporal de una campana de farmacia, pero no se ha parado ningún tratamiento, solo se han reprogramado de día”. Aseguraron que la incidencia se resolvió ayer y que se están programando todas las sesiones, así como que la demora no afecta a la efectividad del tratamiento. El paciente afectado aseguró ayer que todavía no ha sido reprogramado.