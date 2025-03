“Estamos en tierra de nadie”

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

“Muchas personas superaron la covid, gracias a dios. Muchas otras no, por desgracia. Y después estamos nosotros, en tierra de nadie”. Así se sienten las personas que sufren covid persistente, un síndrome caracterizado por una acumulación de los síntomas del virus que se mantienen durante semanas, meses y hasta años después de la infección. Más de una treintena de afectados reunidos en la asociación Long Covid Lleida organizaron ayer un estand en la plaza de la Catedral para visibilizarse, denunciar su situación de “abandono” institucional y pedir la creación de un centro médico “multidisciplinar” en Lleida para tratar a los 750 leridanos diagnosticados.

“Estoy muy contenta con mi doctora del CAP, pero la respuesta no es igual cuando tenemos que llamar puerta a puerta. El dermatólogo y el neurólogo pusieron por escrito que es muy posible que mis afecciones sean consecuencia de la covid, pero con el resto de los médicos no ha sido posible. Lo dicen de palabra, pero no lo ponen en un papel”, explicó Anna Capdevila, de la asociación. Considera que “ahora casi no se hacen test porque interesa pasar página del horror que fue la pandemia, ya que la población ha sufrido mucho”. Sin embargo, lamenta que su falta de atención radica en que “no saben qué hacer con nosotros, si eres una mujer de mediana edad, asocian los síntomas a la menopausia y te mandan al psicólogo”. Al respecto, explica que “en las terapias me están enseñando que ya no soy la Anna que era, he aprendido a convivir con la nueva”.

La covid persistente “no es una enfermedad lineal, tiene subidas y bajadas”, explicó Capdevila, que indicó que los días en que se encuentra mejor “estoy al 65% de lo que era antes”. Los síntomas más comunes son una fatiga crónica física “constante desde que te despiertas” y mental. “La falta de memoria, de rapidez y la incapacidad de esquematizar o resumir cosas muy básicas es la parte que más me hunde”, concluyó la afectada.