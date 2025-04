Giro de 180 grados: el ayuntamiento de Lleida renuncia ahora a ubicar el albergue de verano en el antiguo hotel de la estación

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El gobierno de la Paeria de Lleida ha descartado finalmente usar el antiguo hotel de la estación de trenes , propiedad de la empresa pública Adif, para alojar a las personas que buscan trabajo en la fruta durante el verano, dando marcha atrás en lo establecido por su plan de inclusión.

Después de que Adif anunciara el pasado viernes que había cerrado un acuerdo con el ayuntamiento para convertir el equipamiento en un albergue temporal y de que el gobierno municipal confirmara que tenía la previsión de que entrara en servicio este mismo verano , como informó este diario, la teniente de alcalde Cristina Morón explicó ayer en el programa A diari de Lleida TV que “el alcalde ha paralizado hoy (por ayer) las negociaciones” porque “se han incorporado unas condiciones que no garantizaban la estabilidad del servicio ni que pudiéramos darlo continuado durante todo el verano”.

La edil confirmó que el albergue de verano se mantendrá un año más en el pabellón 3 de Fira de Lleida, donde “ya estaba contemplado ofrecer el servicio de asesoramiento y atención de la oficina única”, añadió.

El alcalde, Fèlix Larrosa, atribuyó la decisión a “desavenencias” con Adif sobre las condiciones de uso. Afirmó que “queríamos un equipamiento hotelero para acoger con mayor dignidad a las personas, pero nos lo tienen que poner fácil y no ha sido el caso”.

Al respecto, explicó que “se nos ha hecho llegar cierto recelo” y detalló que se podría haber ordenado desalojar el equipamiento con solo un preaviso de 15 días, así como que el proyecto debía estar avalado por técnicos y visado, “lo que ya comporta un plazo mínimo de un mes”. También indicó que algún grupo municipal ha planteado ofrecer el servicio de acogida de verano en la escuela Cervantes del Barri Antic, que ya fue la sede del plan iglú, “y me he negado, toda la ciudad es de acogida y queremos dotarla de equipamientos”, añadió.

También puntualizó que “el acuerdo con Adif no estaba cerrado porque no lo habían firmado” y valoró que “en ningún momento creo que haya habido mala intención, pero estamos en conversaciones desde octubre de 2023. Si no tengo seguridad, no puedo dar el servicio con plenitud y tengo personas que me piden rectificar, el servicio estará funcionando el 1 de junio en la Fira”, concluyó.

Críticas de vecinos y oposición



El anuncio del acuerdo que Paeria y Adif alcanzaron la semana pasada causó numerosas críticas de vecinos en las redes sociales, contrarios a destinar uno de los lugares de entrada a la ciudad para este fin.

La noticia también causó controversia entre los grupos de la oposición. El portavoz municipal del PP, Xavi Palau, valoró que “afortunadamente, la Paeria ha hecho caso del ruego que hice el viernes en un vídeo en el que pedía que rectificara y que escuchara a la ciudadanía, el alcalde ha demostrado que tiene sentido de ciudad”. Mientras, el edil de ERC Xavi Estrada afirmó –también en A diari– que “la improvisación del gobierno municipal es brutal, en las fechas que estamos hay pocas opciones más allá de volver a la Fira o de usar el colegio Cervantes, sobredimensionando todavía más el Centro Histórico”.

Asimismo, el grupo de Junts indicó que “pensamos que el hotel de la estación no es la mejor solución para acoger a las personas sin papeles” y que “es responsabilidad del Estado resolver este conflicto laboral”. También presentes en la tertúlia de Lleida TV, la portavoz municipal de Vox, Gloria Rico, destacó que “las asociaciones vecinales se han opuesto” y exigió a la Paeria “que explique bien qué se hará”.

Por su parte, la edil del Comú, Laura Bergés, recriminó que “había equipamientos previstos [en referencia al albergue de Pardinyes] que ahora podrían estar funcionando y vosotros [dirigiéndose a Morón] lo frenásteis”.