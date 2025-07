Educación mantiene fusionar las ciencias en Bachillerato y los profesores se rebelan

La Plataforma Ciències en Perill asegura que Educación comunicó ayer que lleva adelante la modificación del currículum de Bachillerato el próximo curso con la fusión de las asignaturas de ciencias, pese a la oposición “de la comunidad educativa y científica”, por lo que hace un llamamiento a los docentes a que no corrijan las pruebas de acceso a la selectividad (PAU) de esas materias, como “medida de presión” para exigir que dé marcha atrás. “Si no rectifica, no se podrá garantizar la normalidad de las pruebas en las materias científicas”, subrayaron desde la plataforma, que cuenta con la adhesión de una decena de centros educativos y de asociaciones de familias de alumnos de Lleida.

La propuesta de Educación comporta fusionar por un lado las asignaturas de física y química y por otro, las de biología, geología y ciencias ambientales. Esta unión supone también una reducción de las horas lectivas puesto que ahora se imparten tres horas semanales de cada una y pasarán a ser cuatro entre las dos. Una portavoz de los docentes remarcó que hace 3 años cada una tenía 4 horas, por lo que antes sumaban 16 entre todas las materias y ahora pasarán a ser 8. Destacó que este cambio curricular perjudicará no solo al alumnado a corto plazo sino a la propia ciencia en el futuro y lamentó la posición “inmovilista” de Educación, igual que hicieron los sindicatos USTEC-STes y Aspepc. Señaló que hasta el momento han intentado argumentar su posición de manera pedagógica, aportando datos, y dijo que el pasado día 9 organizaron un acto en la plaza Sant Jaume de Barcelona en la que invitaron a la consellera Esther Niubó a “reflexionar”. Al no haber obtenido una respuesta positiva del departamento, han decidido dar un paso más e instar a los docentes de ciencias a no corregir los exámenes de selectividad como protesta. “Sense ciències no hi haurà PAU”, reza el eslogan de la convocatoria.

La plataforma denunció que han conocido esta decisión “a las puertas de las vacaciones escolares” de Semana Santa, lo que atribuyen a una “estrategia calculada” para minimizar la respuesta de la comunidad educativa. También reprochó a la conselleria no haber presentado públicamente el requerimiento del ministerio de Educación “que supuestamente justifica” estos cambios en el currículum y cree que no ha querido abrir un verdadero debate sobre esta cuestión. El departamento, por su parte, se limitó a decir ayer que todavía están explicando su propuesta de modificación del currículum a las entidades.

Protesta de padres de La Bordeta el 28 si el Maria Rúbies pierde una línea

Las asociaciones de familias de alumnos (AFA) de las tres escuelas públicas de La Bordeta (Parc de l’Aigua, Enric Farreny y Joan Maragall) reclaman al Educación y a la Paeria una “respuesta firme” antes del próximo día 28 que garantice que “la cuarta línea del instituto Maria Rúbies no desaparecerá” el próximo curso, como en un principio planteó el departamento. De lo contrario, organizarán movilizaciones ese mismo día. Así lo acordaron ayer en una reunión, y aseguraron que tienen también el apoyo de los padres de este centro educativo.

La presidenta de la AFA del colegio del Parc de l’Aigua, Laura Cortés Teixidó, detalló que han solicitado una reunión con el director de los servicios territoriales de Educación y que también pedirán otra con el alcalde, el edil de Educación y el concejal de barrio. Incidió en que si su respuesta no es la de mantener la cuarta línea en el instituto, el día 28 se movilizarán en la rotonda frente al Agustí Mestre. “Será una movilización de carácter familiar, festivo, reivindicativo y de barrio”, señaló, e incidió en reclamar garantías para todas las familias que quieren que sus hijos vayan el próximo curso al Maria Rúbies tengan plaza. “Las familias queremos ser escuchadas, tenemos derecho a acceder al instituto público del barrio y nos tendremos que marchar a otro”, si Educación recorta un grupo, recalcó. “Lucharemos para mantenerlo”, sentenció.