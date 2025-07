Lleida alerta de la pérdida de industrias por falta de suelo: una empresa se va a Francia al no hallar terrenos

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El sector empresarial leridano urge una ampliación del suelo industrial disponible en la ciudad y alrededores ante una demanda creciente de empresas locales e internacionales que quieren establecerse en Lleida. La Cámara de Comercio ha recibido el interés de al menos dos firmas extranjeras del sector logístico que requieren parcelas grandes, de al menos 30.000 metros cuadrados, y “no son capaces de encontrarlas ni en Lleida ni cerca”, lamenta su presidente, Jaume Saltó, que explica que una de ellas se ha instalado en el sur de Francia.

El futuro polígono industrial de Torreblanca, con el plan director atascado desde 2022, deberá solventar la demanda de estas ‘gigaparcelas’. Otra firma interesada es la cadena leridana de supermercados Plusfresc, que quiere construir su nueva sede central en el polígono. Su director de Responsabilidad Social Corporativa, Rafel Oncins, valora que “no somos escépticos, pero ha sufrido muchos retrasos y estamos perdiendo competitividad”, lo que causa “cierta inquietud”. Recibió “con esperanza” el reciente anuncio del president de la Generalitat, Salvador Illa, acerca del inicio de los trámites para la estación intermodal, pero “ahora convendrían menos declaraciones y más máquinas trabajando”, añade. Saltó considera que “Torreblanca es muy importante para el territorio, así como la ampliación del polígono El Segre para naves pequeñas o medianas, que también pueden instalarse en Torre Solé”.

Precisamente, la Paeria adjudicó la semana pasada el contrato de asesoramiento y redacción de los contenidos económicos que se deberán modificar en el nuevo POUM para ampliar El Segre. Oncins, presidente de la asociación de propietarios del polígono, destaca la necesidad de ampliarlo al tener ocupadas prácticamente el 100% de las naves. “Quizás hay alguna en alquiler, pero nos falta espacio, nos contactan empresas que preguntan si hay naves disponibles en alquiler o venta”, explica. Añade que de momento no han recibido información sobre el proyecto. “Una buena idea sería organizar mesas sectoriales para conocer qué pide el sector industrial”, concluye.

Ponentia, interesada en gestionar la estación de tren de Torreblanca

La empresa leridana Ponentia está construyendo una terminal ferroviaria en Tamarit de Llitera. Su primera opción era situar este centro logístico entre Lleida y Els Alamús, pero la Generalitat lo descartó al priorizar Torreblanca. El director general de la firma, Rafael Peris, valora que en la Franja “no existen fronteras económicas o sociales aunque haya división administrativa” y asegura que “el proyecto de Torreblanca es muy interesante y es complementario al nuestro, las terminales ferroviarias de este tipo serán necesarias si queremos sacar camiones de las carreteras”. Añade que “si hay la posibilidad, estaremos interesados en llevar la gestión de la estación” cuando se licite. Asimismo, explica que Aragón cuenta con declaraciones de interés general que permiten reducir a la mitad los trámites para poder construir. “Parece que en Catalunya se está estudiando implantar, sería muy positivo”, afirma. Finalmente, explica que Ponentia construirá su próximo polígono en Montblanc debido a su ubicación estratégica, y que Lleida “está bien situada y debe aprovechar la oportunidad de poder atraer a determinadas industrias que no tienen espacio en la primera corona de Barcelona”.

La Paeria acompaña a 18 empresas que quieren invertir 35 millones

La Paeria explica que las dos empresas que la Cámara indica que no encuentran parcela en Lleida no se han dirigido a la oficina Invest in Lleida, encargada de facilitar trámites, agilizar gestiones, ofrecer información sobre incentivos fiscales o colaborar en la búsqueda de talento. Una portavoz municipal informa que actualmente la oficina está llevando a cabo el seguimiento de 7 proyectos empresariales consolidados y 11 más en un proceso de acompañamiento inicial. Señala que en conjunto implican una inversión de cerca de 35 millones, así como que se está haciendo seguimiento de 3 proyectos empresariales que solicitan tener contacto con los consulados de los países donde quieren ubicarse (Italia, México y Cuba). Asimismo, el ayuntamiento ha contactado recientemente con una empresa de Turquía del sector de la tecnología de los alimentos que está valorando implantarse en Catalunya.

La Paeria indica que Lleida, con 13 áreas empresariales con 489,9 hectáreas, es la ciudad catalana con mayor crecimiento programado de suelo industrial, con previsiones de sumar 6 millones de metros cuadrados de suelo industrial en Torreblanca, El Segre, Torre Solé o Cimalsa.